«Наша сила в многообразии языков и культур»: Татарстан отмечает День народного единства

Татарстан является одной из самых многонациональных территорий России – живут здесь в мире и согласии представители 173 национальностей. Руководители крупных национально-культурных автономий региона рассказали корреспонденту ИА «Татар-информ», как решают их насущные проблемы в многонациональной республике.

У марийцев сегодня двойной праздник

По данным предыдущей переписи населения, численность марийцев в России значительно уменьшилась, а в Татарстане наоборот – увеличилась. В нашей республике сейчас компактно проживают около 18,8 тыс. марийцев. Как изменилась их численность за последние годы, покажет проходящая в эти дни Всероссийская перепись населения-2021.

Людмила Мусихина: «Мы все делаем для того, чтобы наше подрастающее поколение не стеснялось своей национальности и было самодостаточным» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Для всех народов очень важно сохранить свою идентичность, язык, культуру и традиции. О том, какие мероприятия проводятся для марийцев Татарстана, рассказала председатель местной общественной организации «НКА марийцев Казани», заместитель председателя совета Национально-культурной автономии марийцев РТ Людмила Мусихина.

«Мы все делаем для того, чтобы наше подрастающее поколение не стеснялось своей национальности и было самодостаточным. Чтобы молодые люди следовали нашему примеру, перенимали традиции. Для этого мы проводим национальные праздники. У нас год начинается с обрядового праздника Шорыкйол. Потом празднуем День национального героя, рассказываем о марийских богатырях и тех людях, которые внесли вклад в дело служения своему народу», - сказала она.

Спикер отметила, что марийцы Татарстана ощущают существенную поддержку местных властей. В регионе много делают для сохранения языков и культур проживающих здесь людей. Для этого разработаны соответствующие республиканские программы.

«Указом Президент Татарстана 2021 год объявлен Годом родных языков и народного единства. Создана рабочая группа, в состав которой от марийцев вхожу я. В программу включены два наших больших мероприятия - марийский зимний праздник Шорыкйол и праздник Семык, который отмечаем летом. В этом году Семык прошел в Актанышском районе, а в следующем году он пройдет в Агрызском районе», - отметила Мусихина.

Оказывается, 4 ноября марийцы Татарстана ждут с нетерпением, ведь в этот день они отметят двойной праздник - День народного единства и День образования Марий Эл. По этому случаю запланированы мероприятия в онлайн-формате.

4 ноября марийцы Татарстана ждут с нетерпением, ведь в этот день они отметят двойной праздник - День народного единства и День образования Марий Эл Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Это общий праздник, мы все его ждем. В этом году большой фестиваль «Наш дом — Татарстан» пройдет в онлайн-формате. Номера с участием нашего молодежно-фольклорного ансамбля «Лай мардеж» также вошли в его программу. Будем ждать, смотреть, поздравлять друг друга в соцсетях с Днем народного единства и Днем образования Республики Марий Эл, ведь 4 ноября ей исполнится 101 год», - подчеркнула собеседница ИА «Татар-информ».

В следующем году обществу марийцев Казани исполнится 30 лет. Члены организации планировали провести праздничное мероприятие 10 декабря, в День письменности. В это же время планировали отметить 10-летие ансамбля «Лай мардеж». Хотели провести большую праздничную встречу и концерт, но пандемия внесла коррективы. В любом случае юбилейные даты будут отмечены, но, скорее всего, праздник также пройдет в онлайн-формате.

«Поздравляю народы Татарстана с Днем народного единства и желаю всем жить и дальше в мире и согласии. Желаю всем мирного неба над головой. Ничего нет дороже стабильной обстановки в регионе, благодаря которой происходит развитие экономики, это - главные ценности», - заключила спикер.

Молитвы на эрзянском и семейные ценности

В Татарстане проживает немало мордовской молодежи, рассказала заместитель руководителя совета Ассамблеи народов РТ, председатель РОО «Национально-культурной автономии мордвы РТ» Наталья Сабитова.

«На территории Татарстана проживает более 19 тыс. представителей мордвы. Мордва делится на два субэтноса — эрзя (проживают в нефтяных городах и районах республики — Лениногорске, Альметьевске, Бугульме, Набережных Челнах, а также в Казани) и мокша (в основном проживают в Тетюшском районе). В регионе проживает немало мордовской молодежи. Молодым людям не нужно стесняться своих корней», — сказала она.

Чтобы молодые люди не стеснялись своей национальности, знали родной язык, необходимо соответствующее воспитание в семьях. Для этого родители должны разговаривать с детьми на родном языке, прививать любовь к своим корням и народу, считает спикер.

Наталья Сабитова: «Чтобы молодые люди не стеснялись своей национальности, знали родной язык, необходимо соответствующее воспитание в семьях» Фото: © Ильнар Тухбатов / ИА «Татар-информ»

По слвоам Сабитовой, на территории Татарстана родной мордовский язык преподают в трех школах — в Тетюшском, Алексеевском и Альметьевском районах. Кроме того, в республике работают воскресные школы, где преподаются мордовский язык, культуру и традиции. В этом году открылась воскресная школа в Казани при Доме дружбы народов, кроме этого четыре школы работают в Бугульме. Спикер отметила, что в век глобальной цифровизации редеют села и деревни, где раньше проживало мордовское население. А в городах люди перестают разговаривать на родном языке.

«Хотелось бы, чтобы специалисты Минобрнауки РТ как-то повлияли на сохранение родного языка. Для меня это самая большая проблема. Деревни редеют, молодежь уезжает в большие города где нет ни одной школы. Хотелось бы сделать хотя бы одну общеобразовательную школу в Казани, где бы изучался и удмуртский, и мордовский, и марийский, и чувашский языки», – добавила Сабитова.

Она рассказала, как мордва Татарстана старается сохранить свой язык и культуру. В Тетюшском селе Кильдюшево ежегодно празднуют мокшанский праздник Валда шинясь — день летнего солнцестояния. Республиканский праздник мордовской эрзя культуры — Балтай отмечают в селе Мордовская Кармалка в Лениногорском районе. Эти праздники проводятся на республиканские средства при поддержке Министерства культуры РТ. Кроме того, существенная поддержка оказывается и национальным творческим коллективам.

«Мордовский государственный ансамбль песни и танца «Умарина» получил грант в размере 400 тыс. рублей на пошив костюмов. Помощь от Правительства РТ идет постоянно, вопросов нет никаких. Ежегодно в ноябре мы проводим конкурс мордовской песни «Там, на реке Рав». Рав — в переводе означает Волга. Со всех районов приезжают фольклорные ансамбли, представляют свое мастерство. В этом году мы изменили положение конкурса, чтобы дети, которые не только поют, но и пишут на родном языке, поучаствовали в конкурсе рассказов, стихов и рисунков», - добавила Сабитова.

Республиканский праздник мордовской эрзя культуры — Балтай ежегодно отмечают в селе Мордовская Кармалка в Лениногорском районе Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Она также сообщила, что в одном из сел Татарстана сохранилась единственная церковь в Поволжье, где службы ведутся на эрзянском языке. Она находится в селе Верхний Акташ Альметьевского района.

Говоря о Дне народного единства, Наталья Сабитова отметила его огромное значение для многонационального Татарстана.

«В многонациональном Татарстане много-много лет бок о бок проживают люди разных национальностей. Наша сила в единстве, многообразии языков и культур. Этот праздник для нас очень важен, имеет огромное значение», - заключила она.

Спикер добавила, что республиканский этнокультурный фестиваль «Наш дом — Татарстан», который в этом году пройдет в онлайн-формате, скорее всего, соберет рекордное число зрителей. К примеру, праздник Балтай в деревнях собирает до 1,5 тыс. людей, а в онлайн-режиме он собрал в десять раз просмотров больше.

«Чуваши Татарстана не диаспора — наши корни здесь»

По официальным данным, на территории Татарстана проживает более 116 тыс. чуваш. Эта цифра стабильно держится в последние годы. Однако по неофициальным данным, в городах региона проживает около 500 тыс. чуваш, которые не указывают свою национальность.

«Мы — чуваши всегда жили здесь, наша историческая родина — Волжская Булгария. Те чуваши, которые проживают на территории Чувашской Республики, переселились из Татарстана. Из-за того, что сейчас много межнациональных браков, люди переселяются в города и указывают другую национальность. Мы — чуваши Татарстана, а не диаспора. Диаспора, это когда люди переселяются куда-то. Мои деды и прадеды здесь жили и здесь похоронены, все наши корни — здесь», - сообщила заместитель председателя Чувашской национально-культурной автономии в РТ, главный редактор республиканской газеты «Сувар» Ирина Трифонова.

Ирина Трифонова: «Мы — чуваши всегда жили здесь, наша историческая родина — Волжская Булгария» Фото: nurlat-tat.ru

Собеседница ИА «Татар-информ» надеется, что люди проявят сознательность в ходе нынешней переписи и укажут правильно свою национальность. «Национальное самосознание у людей меняется в лучшую сторону, на что влияет активная пропаганда, в том числе и в соцсетях, где есть активные чувашские блогеры», - добавила Трифонова.

В числе актуальных проблем чуваш Татарстана спикер отметила преподавание родного языка и литературы в школах. Если раньше таких школ было более 100, то сегодня их 88. Многие учебные заведения сократили часы преподавания. Кроме того, ощущается нехватка методических пособий для обучения чувашскому языку в детских садах.

«Дети из детсадов приходят в школы без знания родного языка. Это потому, что Чувашская Республика до сих пор не включила в федеральный перечень методические пособия и учебную литературу. Без включения в федеральный список методической и учебной литературы Министерство образования и науки РТ не может закупать книги. Это серьезное препятствие для изучения чувашского языка и литературы в детсадах и школах», - пояснила Трифонова.

При этом спикер отметила слаженную работу педагогов чувашского языка в Татарстане. Специалисты создали специальную группу в соцсетях, где педагоги обсуждают актуальные вопросы и проблемы. Одна из таких проблем заключается в том, что многие учителя чувашского языка уже достигли предпенсионного и пенсионного возраста, но заменить их некому. Актуальные проблемы чуваш помогает решать Правительство Татарстана.

«На встрече Президента РТ с женщинами накануне 8 Марта я озвучила наши проблемы, касающиеся преподавания чувашского языка. И нас услышали. Президент РТ сам неоднократно говорил, что чувашские дети должны изучать родной язык и культуру, что они должны не только говорить, но и писать на родном языке», - подчеркнула Трифонова.

Чуваши Татарстана празднуют республиканский праздник Уяв, весенний Акатуй (праздник плуга), проводят конкурс исполнителей чувашской песни «Чувашский соловей» Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

Зампредседателя Чувашской национально-культурной автономии в РТ также рассказала, что чуваши Татарстана празднуют республиканский праздник Уяв, весенний Акатуй (праздник плуга), проводят конкурс исполнителей чувашской песни «Чувашский соловей», а также конкурс красоты «Чувашская красавица Татарстана».

Говоря о Дне народного единства, Ирина Трифонова сообщила, что это праздник многонационального народа, направленный на популяризацию национальных языков и культур. «Символично, что этот год объявлен Годом родных языков. Мы в Татарстане живем в условиях добрососедства, воспитываем детей взаимному уважению языков и культур», - заключила она.

«Важно, чтобы кроме языка удмурты знали свои традиции»

В Татарстане сейчас проживает более 23 тыс. удмуртов. По результатам переписи 2010 года их число увеличилось. Большинство удмуртов на территории нашего региона проживают в Кукморском, Балтасинском и Агрызском районах. В этих трех районах, а также в Мамадышском, Менделеевском и Баливнском в школах преподается удмуртский язык.

«Как и у всех малочисленных народов главная наша проблема заключается в том, что население не знает родной язык, и мы с ней активно боремся. Важно, чтобы кроме языка удмурты знали свою культуру и традиции. Для этого в регионе реализуются разные проекты. По стратегии, созданной нашей автономией, мы работаем со всеми возрастными категориями — детьми, студентами и взрослыми», - сообщила исполнительный директор Национально-культурной автономии удмуртов РТ Ольга Чайникова.

В Татарстане сейчас проживает более 23 тыс. удмуртов. По результатам переписи 2010 года их число увеличилось Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

По ее словам, в республике с 2016 года проводится республиканский конкурс удмуртской культуры «Мудорвай» - «Росточек». Участники конкурса — дети, которые соревнуются в пяти номинациях. Победители примут участие в гала-концерте в декабре, и получат сертификаты и игрушки. Для школьников и рабочей молодежи четвертый год подряд проводится межрегиональный форум удмуртской молодежи «БиГерд» - «Мы — единый узел» в рамках республиканского праздника «Гырон быдтон».

«В сентябре этого года прошел первый республиканский конкурс «Лучший воспитатель дошкольной организации с родным удмуртским языком обучения и воспитания». Его республиканский этап состоялся в Доме дружбы народов с участием представителей пяти районов. Победители получили денежные премии и сертификаты. Наши проекты активно поддерживают Министерство образования и науки РТ и Министерство культуры РТ», - сообщила Чайникова.

Говоря о Дне народного единства она отметила, что «удмурты очень любят этот праздник, и с удовольствием включаются во все проекты, которые организует республика и Дом дружбы народов». Так, национальные творческие коллективы традиционно участвуют в республиканском этнокультурном фестивале «Наш дом — Татарстан».