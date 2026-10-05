Елена Кузьмичева о социальном партнерстве в Татарстане: «Наша сила — в единстве»

Заседание республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений прошло в ходе Всероссийской акции профсоюзов «За достойный труд!» в Доме Правительства Татарстана под председательством вице-премьера РТ, координатора республиканской комиссии Рустама Нигматуллина.





Социальное партнерство – гарантия достойного труда для всех

Главной темой встречи стала информация председателя Федерации профсоюзов РТ Елены Кузьмичевой о коллективных действиях профсоюзов Татарстана в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» 7 октября. В этом году акция проходит под девизом «Социальное партнерство – гарантия достойного труда для всех!».

Как отметила Елена Кузьмичева, этот девиз выбран не случайно.

«Он отражает саму суть нашей совместной работы. Социальное партнерство – не просто механизм, это философия взаимодействия, которая на протяжении многих лет позволяет нам находить баланс интересов работников, работодателей и государства. И сегодня, приближаясь к 35-летию социального партнерства Татарстана, которое мы будем отмечать в следующем году, особенно важно оглянуться на пройденный путь, оценить достигнутые результаты и наметить новые горизонты», – сказала она.

По словам Елены Кузьмичевой, Татарстан по праву считается одним из лидеров страны в области развития социального партнерства. Выстроенная в республике система трехстороннего диалога охватывает все отрасли экономики и все 45 муниципальных образований. Она включает более 200 соглашений разного уровня и около 5 тысяч коллективных договоров, которые содержат широкий диапазон социально-экономических обязательств.

Основополагающим документом является республиканское трехстороннее соглашение. Документ определяет согласованные позиции по таким ключевым вопросам, как заработная плата, занятость, охрана труда, социальная защита, молодежная политика.

«В декабре 2024 года мы подписали соглашение на 2025–2027 годы, а в июне и августе этого года, с учетом рекомендации Российской трехсторонней комиссии, приняли дополнительные соглашения, которые усилили меры по развитию института наставничества и по предоставлению дополнительных мер поддержки работникам с семейными обязанностями», – отметила Елена Кузьмичева.

Профсоюзы последовательно отстаивают интересы работников

В результате совместной работы Татарстан остается регионом-лидером в ПФО по размеру заработной платы. Среднемесячная заработная плата в республике за шесть месяцев 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года возросла на 16,4% и составила 98 479 рублей. Реальная заработная плата выросла на 8,9%.

«Мы последовательно отстаиваем интересы работников. По инициативе Федерации профсоюзов подписано соглашение о минимальной заработной плате, размер которой с 1 января составляет 28 160 рублей и превышает федеральный МРОТ на 3,9%», – подчеркнула Кузьмичева.

По словам председателя Федерации профсоюзов РТ, значительные шаги сделаны в бюджетной сфере. С 1 мая 2025 года минимальный базовый оклад бюджетников составляет 23 320 рублей, превысив МРОТ на 3,9%. Увеличена в четыре раза ежемесячная стимулирующая надбавка молодым педагогическим работникам. Возобновлен грант «Наш новый учитель», увеличено количество грантополучателей – с 200 до 500.

Благодаря республиканским программам по инициативе Федерации профсоюзов Татарстана с 2024 года оплачивается санаторно-курортное лечение бюджетников из средств республиканского бюджета. Ежегодно на эти цели выделяется в среднем около 70 млн рублей, что позволяет поправить здоровье примерно 3 тыс. человек. С 2025 года программа стала постоянной, в этом году принято решение об увеличении стоимости сертификата до 35 тыс. рублей.

Благодаря программе медицинской реабилитации в 2025 году долечивание прошли около 5 тысяч человек.

Приняты программы капитального ремонта лагерей и подъездных путей к ним. Только за 2025 год проведены работы в 19 лагерях на сумму около 1,3 млрд рублей и отремонтированы подъездные дороги к шести лагерям на общую сумму 250 млн рублей.

За год по профсоюзным путевкам в санаториях отдохнули 18 тысяч человек

Кабинетом Министров РТ поддержана инициатива профсоюзов об организации негосударственного пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, благодаря которой более 43 тысяч пенсионеров получают дополнительную негосударственную пенсию. В настоящее время профсоюзы вышли с инициативой о продлении программы на 2027 год.

В здравницах санаторно-курортного комплекса профсоюзов ежегодно отдыхают и получают лечение около 60 тысяч человек. Членам профсоюзов и их семьям предоставляются скидки на путевки, действуют специальные цены. Только в прошлом году в санаториях Федерации профсоюзов отдохнули по профсоюзным путевкам около 18 тысяч человек.

Елена Кузьмичева сообщила, что правовыми службами Федерации профсоюзов в 2025 году проведено около 700 проверок организаций республики, выявлено около 6 тысяч нарушений, 99% из них устранены. С участием профсоюзных юристов в судах рассмотрено около двухсот дел, при этом 93% решений принято в пользу работников. Экономическая эффективность от всех форм правозащитной работы составляет 499 млн рублей, это возвращенные или сохраненные деньги членов профсоюзов.

В регионе улучшаются условия труда и здоровья работников предприятий и организаций. По данным Кузьмичевой, в коллективных договорах организаций предусмотрен комплекс мер по снижению риска травматизма и профзаболеваний, созданию безопасных условий труда.

«Основным звеном профсоюзного контроля за охраной труда непосредственно в коллективах являются уполномоченные профсоюзов по охране труда, роль которых из года в год возрастает. Только в прошлом году уполномоченными лицами по охране труда профсоюзов проведено более 107 тысяч проверок, выявлено более 240 тысяч нарушений в сфере охраны труда, выданы предложения об их устранении, большинство из которых оперативно исполнены», – отметила Елена Кузьмичева.

Результатом совместной работы удалось значительно снизить количество пострадавших от несчастных случаев на производстве. В организациях, где есть профсоюзные структуры, количество несчастных случаев со смертельным исходом за последние пять лет уменьшилось практически в два раза, а средний республиканский показатель финансирования мероприятий по охране труда на одного работающего на предприятиях, где созданы профсоюзные структуры, за год вырос на 13%.

На заседании РТК также были рассмотрены вопросы проведения тарифной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан на 2026–2027 годы.

В своем выступлении Елена Кузьмичева затронула и проблемные вопросы.

«Принятый с начала 2026 года федеральный МРОТ в размере 27 093 рублей превысил минимальные базовые оклады ряда категорий работников бюджетной сферы, что вернуло нас к старой схеме ‘’доведения до МРОТ’’», – сказала она.

«Особого внимания требуют вопросы трудоустройства участников специальной военной операции, поддержки работников старшего возраста и с семейными обязанностями. Перед нами стоит задача повысить эффективность социального партнерства как основы благосостояния трудящихся и развития республики», – сказала Кузьмичева.

В 2026 году Российской трехсторонней комиссией утверждены важнейшие рекомендации по поддержке наиболее уязвимых категорий работников: ветеранов СВО, работников старше 50 лет, людей с семейными обязанностями.

«Наша задача – обеспечить включение положений этих рекомендаций в документы социального партнерства: коллективные договоры, в соглашения всех уровней», – заметила Кузьмичева.

Работодатели получили награды за высокую социальную эффективность

Лидер профсоюзов республики напомнила, что приближается 35-летний юбилей системы социального партнерства Татарстана. Это не только повод для гордости, но и серьезный стимул для дальнейшей работы, считает она.

«За эти годы мы прошли большой путь – от первых шагов к выстроенной, эффективно работающей системе взаимодействия. Наша сила – в единстве, умении договариваться и находить компромиссы. В условиях современных вызовов социальное партнерство остается тем фундаментом, на котором строится стабильность и благополучие нашего общества», – сказала Елена Кузьмичева.

По данным спикера, именно социальное партнерство является гарантией достойного труда для всех – от молодого специалиста до ветерана, от рабочего до руководителя.

«Призываю всех нас к активной слаженной работе. Только вместе мы сможем обеспечить достойные условия труда и жизни для каждого жителя нашей республики», – подчеркнула Кузьмичева.

На встрече представитель Министерства по делам молодежи РТ рассказал об организации и итогах оздоровительной кампании детей и молодежи в 2026 году, а Госкомитета РТ по тарифам – о проведении тарифной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства региона в 2026–2027 годах. В заключение мероприятия состоялась церемония награждения победителей республиканского этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

В работе заседания приняли участие министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, президент Ассоциации предприятий и промышленников РТ Александр Лаврентьев, представители Правительства, работодателей и профсоюзного актива республики.

Фотографии с сайта Федерации профсоюзов РТ