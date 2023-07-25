НАСА пришлось держать связь с МКС через Россию из-за проблем с электричеством

Из-за проблем с электроснабжением Центра управления полетами в Хьюстоне НАСА 20 минут держало связь с МКС через российские системы. Об этом сообщает РИА Новости.

Как объяснил руководитель программы Международной космической станции в НАСА Джоэль Монталбано, проблемы возникли на Земле и не создали рисков для экипажа. «Мы потеряли возможность осуществлять командование, в том числе голосовое общение и получение телеметрических данных, проблема была не на станции», — поделился он.

Благодаря российским системам им удалось связаться с экипажем и объяснить причины случившегося.

Спустя 90 минут центр перевели на резервные системы питания, и связь удалось возобновить. В настоящее время специалисты ищут причины ЧП и возможности вернуться к штатной работе.