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Общество 25 июля 2023 20:40

НАСА пришлось держать связь с МКС через Россию из-за проблем с электричеством

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Из-за проблем с электроснабжением Центра управления полетами в Хьюстоне НАСА 20 минут держало связь с МКС через российские системы. Об этом сообщает РИА Новости.
Как объяснил руководитель программы Международной космической станции в НАСА Джоэль Монталбано, проблемы возникли на Земле и не создали рисков для экипажа. «Мы потеряли возможность осуществлять командование, в том числе голосовое общение и получение телеметрических данных, проблема была не на станции», — поделился он.

Благодаря российским системам им удалось связаться с экипажем и объяснить причины случившегося.

Спустя 90 минут центр перевели на резервные системы питания, и связь удалось возобновить. В настоящее время специалисты ищут причины ЧП и возможности вернуться к штатной работе.

#наука #наса #МКС
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