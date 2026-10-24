NASA подтвердило планы высадки астронавтов на Луну в 2028 году

В США подтвердили планы высадить астронавтов на Луну в 2028 году в рамках миссии «Артемида IV». К прилету экипажа на естественном спутнике Земли уже будут находиться модули будущей базы и луноход. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель NASA Джаред Айзекман, сообщает сайт организации.

Посадочные модули проектируют две частные компании – SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса. Планируемая зона высадки астронавтов – южный полюс Луны.

Последний раз люди высаживались на Луну в декабре 1972 года в рамках американской миссии «Аполлон-17».