NASA: К Земле приближается потенциально опасный астероид

С Землей вскоре на опасно близком расстоянии сблизится астероид – его движение зафиксировал Центр изучения околоземных объектов NASA. Речь идет о космическом теле размером до 960 м, которое движется со скоростью 14,25 км в секунду, отмечается на сайте центра.

К потенциально опасным относятся все астероиды и космические объекты, которые пересекают земную орбиту на расстоянии меньше 7,5 км. Астероид 6037 (1988 EG) приблизится к Земле на 6 км – по этой причине он и считается опасным.

При этом ученые отмечают, что близость космического объекта к планете еще не говорит, что он обязательно с ней столкнется.