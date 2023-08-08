Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
NASA: К Земле приближается потенциально опасный астероид
С Землей вскоре на опасно близком расстоянии сблизится астероид – его движение зафиксировал Центр изучения околоземных объектов NASA. Речь идет о космическом теле размером до 960 м, которое движется со скоростью 14,25 км в секунду, отмечается на сайте центра.
К потенциально опасным относятся все астероиды и космические объекты, которые пересекают земную орбиту на расстоянии меньше 7,5 км. Астероид 6037 (1988 EG) приблизится к Земле на 6 км – по этой причине он и считается опасным.
При этом ученые отмечают, что близость космического объекта к планете еще не говорит, что он обязательно с ней столкнется.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»