«Наша цель – спасать жизни»: татарстанцев научат оказывать первую помощь

В Казанском (Приволжском) федеральном университете прошли специализированные занятия для руководителей 30 основных промышленных предприятий Казани. Эта образовательная программа реализуется по распоряжению главы государства при поддержке партии «Единая России» в рамках всероссийской инициативы «Готов к санитарной обороне!».

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Сегодняшнее мероприятие ознаменовало старт акции. Участникам продемонстрировали передовые обучающие технологии, включая роботизированные манекены и современные методики оказания первой помощи.

«Необходимо обучить каждого жителя, чтобы каждый мог оказать первую помощь себе или тем, кому это необходимо. Именно поэтому по приказу Президента совместно с «Единой Россией», министерством здравоохранения РТ мы реализуем проект «Готов к санитарной обороне». Сегодня мы обучаем первых наших стажеров – руководителей крупных предприятий для обеспечения безопасности людей, работающих на производстве. В дальнейшем мы собираемся все масштабировать и обучить все слои населения», – рассказал региональный координатор проекта «Здоровое будущее» Рафаэль Шавалиев.

Даже базовые модели роботизированных манекенов, представленных на выставке, обладают широким спектром функций. Они способны имитировать различные физиологические процессы: от сердцебиения и дыхания до изменения диаметра зрачков и состояния вен.

Особого внимания заслуживает робот-манекен под именем Антон. Этот тренажер, облаченный в полное боевое снаряжение, по весу соответствует среднестатистическому военнослужащему ВС РФ.

«Сегодня мы столкнулись с целью – спасать жизни бойцов. Для этого нам нужны новые цифровые технологии. К примеру, манекены, предназначенные в первую очередь для студентов-медиков. Они полностью состоят из отечественных деталей и собраны в России. Уже сейчас они поставляются в высшие учебные заведения, есть положительные отзывы об их использовании», – рассказал председатель совета директоров производственного объединения «Зарница» Артур Абдульзянов.

Представленные роботы имеют различные конфигурации, способны имитировать любые травмы. Все модели отличаются высоким качеством и содержат преимущественно отечественные компоненты. В качестве примера можно привести робота Лизу, соседку робота Антона.

«Робот обладает широким функционалом: вены, дыхание. Состояние Лизы можно отслеживать с планшета. Она дешевле и предназначена преимущественно для колледжей, чтобы они также могли позволить себе высокий уровень подготовки студентов с помощью передового оборудования», – рассказал руководитель представительства компании «Эйдос» в Казани Рафаэль Зайнутдинов.

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин подчеркнул значимость события, выступив с речью перед гостями и участниками. Он также лично осмотрел каждый информационный стенд и принял участие в мастер-классах.

«Инициатива проведения проекта, зародившаяся в недрах «Единой России», очень своевременна и важна. К сожалению, экстренных ситуаций в жизни немало, люди теряются и часто не знают, как спасти жизнь человека. Посмотрим на реализацию этого проекта. На предприятиях это будет проще, сложнее будет с другими слоями населения, включая тех, кто находится на заслуженном отдыхе. Необходимо все до конца продумать и организовать в республике. Дело это не новое. Подобные проекты уже существовали в Советском Союзе. Я бы хотел, чтобы информация о проекте была распространена через средства массовой информации, чтобы люди могли посещать лекции и обогащать свои знания», – сказал Фарид Мухаметшин.