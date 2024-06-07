«Наша цель не штрафовать, а спасать жизни»: как автоинспекторы с байкерами беседовали

Сегодня в Управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан состоялся круглый стол с участием автоинспекторов и представителей мотосообществ и мотоклубов. На мероприятии обсуждались вопросы увеличения на дорогах республики количества смертельных ДТП с участием мототранспорта.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

По данным ведомственной статистики, за пять месяцев 2024 года в Татарстане в ДТП с мотоциклистами погибли 8 человек. Это в три раза больше, чем, например, за аналогичный период 2020 года.

«В этих ДТП гибнут не только взрослые, но и дети, что очень трагично. Мы очень обеспокоены сложившейся обстановкой на дорогах и делаем все, что можем, для того, чтобы снизить смертность», – рассказал заместитель начальника управления Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан Айрат Самигуллин.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Во время встречи автоинспекторы напомнили о важности ношения защитной экипировки во время езды на мотоцикле.

«Важно помнить, что в отличие от автомобиля на мотоцикле вас может защитить только экипировка – не пренебрегайте ею. Шлем – это не панацея, не забывайте о защите тела», – подчеркнул Айрат Самигуллин.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Не обделили вниманием и причины увеличения смертности в ДТП с участием мотоциклов.

«На сегодняшний день мы наблюдаем бум мотоактивности. Частично это связано с ростом китайской продукции, заполонившей наш рынок», – поделился Айрат Самигуллин.

Он также отметил вопрос знания и следования правилам ПДД.

«У нас нет цели наказывать, выписывать штрафы. У Госавтоинспекции нет цели выявить нарушение. Наша цель – профилактика, спасение жизни», – поделился Айрат Самигуллин.

Именно поэтому сегодня на круглом столе присутствовали лидеры мнений в области вождения мотоциклов.

«Может показаться, что мы негативно настроены к питбайкам. Это не так. Приезжайте на трек, специализированные площадки, показывайте там все, что умеете. Но не выезжайте на дороги общего пользования на транспорте, который для этого не предназначен», – рассказал Айрат Самигуллин.

Представители мотосообществ выступили с инициативами для улучшения ситуации на дорогах республики и поблагодарили Госавтоинспекцию за совместную работу.