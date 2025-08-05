«Наша цель - не подписывать громкие имена»: как «Ак Барс» готовится к новому сезону КХЛ

Предсезонные сборы «Ак Барса» стартовали. В течение месяца казанская команда будет усиленно готовиться к началу регулярного чемпионата. Сегодня у «Ак Барса» прошла утренняя тренировка, на которой были СМИ. О настроениях Анвара Гатиятулина перед сезоном и перипетиях с капитанской нашивкой между Марченко и Яшкиным – в материале «ТИ-Спорта».





Главный инфоповод вокруг «Ак Барс» в последние дни – смена капитана команды Фото: ak-bars.ru

Решение о новом капитане принял тренерский штаб «Ак Барса»

Главный инфоповод вокруг «Ак Барса» в последние дни – смена капитана команды. Ранее в казанском клубе эту должность занимал чешский нападающий Дмитрий Яшкин. Однако с нового сезона полномочия перешли к 33-летнему защитнику Алексею Марченко. Еще по ходу прошлого сезона об атмосфере в раздевалке «Ак Барса» ходили не самые приятные разговоры. Упоминалось, что Дмитрий Яшкин злоупотребляет своим положением в команде, проводит много времени в тренерской Анвара Гатиятулина за закрытыми дверями и чуть ли не влияет на состав звеньев в матчах.

В свою очередь, некоторые игроки казанского клуба всерьез высокую должность Яшкина не воспринимали. А с отдельными хоккеистами у чешского легионера даже возникали острые конфликты. Красноречивый пример – защитник Дмитрий Юдин, который как раз таки был вынужден покинуть «Ак Барс» из-за накаленных отношений с Яшкиным.

«Это было решение тренерского штаба. Мы получили информацию от Димы Яшкина о переменах в его жизни, обсудили с ним это и решили снять с него дополнительную нагрузку. Многие ребята в нашей команде заслуживают капитанскую нашивку, остановились на Алексее Марченко. По-прежнему рассчитываем на Диму в качестве одного из лидеров нашей команды», – сказал главный тренер «Ак Барса» в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта».

Анвар Гатиятулин, общаясь с журналистами, в свойственной ему очень тактичной манере пытался обойти острые углы вокруг темы с капитанством в клубе. Второй год для наставника казанской команды будет определяющим. И после провального прошлого сезона «Ак Барса» начинать новый хоккейный год с крупного скандала было бы дурным знаком. Времена под руководством Олега Знарка всех научили в «Ак Барсе», что выносить сор из избы – дело совершенно неправильное.

«Мы все – профессионалы, наша главная задача – показывать максимум в любой роли. Смена капитана – решение тренерского штаба», – повторил слова главного тренера «Ак Барса» Дмитрий Яшкин.

Что касается Алексея Марченко, то для него роль капитана не предстает в каком-то особенном виде. Еще в майском интервью «ТИ-Спорту» опытный защитник говорил, что взять слово в раздевалке во время непросто складывающегося матча может любой игрок команды. Но, как утверждали игроки «Ак Барса» в неформальных беседах с корреспондентом «ТИ-Спорта», именно Марченко был тем человеком, кто делал это чаще остальных.

«Как мне в роли капитана? Ничего особенного. Спасибо тренерскому штабу за доверие. Никаких обид с Димой у нас друг на друга нет. В таких же отношениях остались», – сказал Алексей Марченко.

Анвар Гатиятулин, общаясь с журналистами, пытался обойти острые углы вокруг темы с капитанством в клубе Фото: ak-bars.ru

«Наша цель – не подписывать громкие имена, а сбалансировать команду»

Трансферную селекцию «Ак Барса» этим летом не критиковал только равнодушный к казанскому клубу болельщик. За первые два летних месяца команда из столицы Татарстана осуществила всего три трансфера на вход. Из «Лады» вернулся в знакомые казанские пенаты 35-летний ветеран Михаил Фисенко. Из Северной Америки в расположение «Ак Барса» прибыли два легионера – Уайатт Калинюк и Брэндон Биро. Оба канадца звезд с неба не хватают, на родине закрепиться в НХЛ им не удалось, однако на уровне КХЛ и Калинюк, и Биро могут проявить себя. По крайней мере, в «Ак Барсе» на это искренне надеются.

Пока непонятно, доедет ли до Казани Григорий Денисенко. Еще в конце июля «Ак Барс» и «Локомотив», казалось, должны были ударить по рукам и оформить трансфер официально. Но к концу первой недели августа итог переговоров по сделке с Денисенко по-прежнему неизвестен. Договорятся ли «Локомотив» с «Ак Барсом» в конце концов – вопрос актуальный.

На генерального менеджера казанцев Марата Валиуллина действительно обрушился шквал критики со стороны болельщиков «Ак Барса». Для функционера, как и для Анвара Гатиятулина, предстоящий сезон – важнейший с точки зрения сохранения своего поста. Если «Ак Барс» вновь выступит в плей-офф неубедительно, в отставку будут непременно отправлены и генеральный менеджер, и главный тренер. В беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта» Анвар Гатиятулин предпочел не делать спешных выводов относительно летней селекции команды. По словам наставника, цель трансферной кампании «Ак Барса» – не погоня за громкими именами, а создание нужного баланса во всех линиях основного состава.

«Наличие контракта не гарантирует, что игрок или тренер доработает его до конца. Мы концентрируем на этом внимание, делаем свою работу. Если говорить о селекции, то еще на весенней пресс-конференции я озвучивал, какие позиции мы хотим укрепить. Что-то удалось осуществить, что-то – нет. Работа в этом направлении идет. Наша цель – не подписывать громкие имена, а сбалансировать команду. Ищем игроков не на эмоциях.

Повторюсь, мы не гонимся за громкими именами. Есть такая шутка, но она даже философская: «На всемирной встрече пессимистов приняли решение больше не собираться». Мы не пессимисты. Если бы мы не были уверены в том, что готовы сделать шаг выше, то я перед вами бы сейчас не стоял. Мы знаем, что нужно делать, донесли это до ребят. Летние тесты и медосмотр показали, что ребята вернулись из отпуска в лучшем состоянии, чем годом ранее, в этом компоненте мы стали сильнее», – отметил Гатиятулин.

Злободневным является вопрос и вратарского тандема в «Ак Барсе» Фото: ak-bars.ru

Вратарский тандем: кто будет бэкапом Тимура Билялова?

Злободневным является вопрос и вратарского тандема в «Ак Барсе». После отъезда в «Каролину» Амира Мифтахова казанский клуб столкнулся с проблемой – а кем заменить бэкапа Тимура Билялова? В июле в прессе ходили слухи, что казанцы могут приобрести Андрея Кареева из «Витязя» или побороться за Михаила Бердина, недавно расторгнувшего контракт с «Авангардом».

Впрочем, вопреки всем разговорам, судя по всему, «Ак Барс» сделает ставку в следующем сезоне вновь на доморощенных вратарей. Бэкапом Тимура Билялова, скорее всего, станет Максим Арефьев. Молодой голкипер удачно провел несколько матчей за «Ак Барс» в прошлом сезоне.

Также к летним предсезонным сборам в этом году тренерский штаб казанцев подключил Александра Столпеченкова – перспективного воспитанника местной системы. На данный момент у «Ак Барса» осталась незначительная сумма под потолком, чтобы приобрести второго вратаря с приличным именем в КХЛ. Но, как сказал Анвар Гатиятулин корреспонденту «ТИ-Спорта», до конца августа менеджмент казанцев еще раз просмотрит рынок и, возможно, найдет недорогую по деньгам замену Амиру Мифтахову.