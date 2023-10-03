«Наш золотой актив»: Минниханов наградил ветеранов государственной службы республики

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с ветеранами государственной службы. Встреча прошла в Казанской Ратуше и приурочена к Международному дню пожилого человека, который отмечается 1 октября, передает пресс-служба руководителя республики.

Приветствуя гостей, Рустам Минниханов отметил, что подобные мероприятия в республике стали уже традиционными. В Татарстане с большим уважением относятся к старшему поколению, ветераны своим трудом заложили фундамент в социально-экономическое развитие региона, и сегодня государственные служащие продолжают дело своих предшественников, подчеркнул Раис.

«Мы всегда рады встрече с вами. Желаю всем крепкого здоровья, берегите себя. Вы, ветераны, — наш „золотой актив“. Спасибо вам за вашу гражданскую позицию. Ваша гражданская позиция всегда важна для республики, особенно в такое время — когда наша страна столкнулась с новыми вызовами», — сказал он.

Также Минниханов вручил ряд государственных наград ветеранам государственной службы республики, после чего состоялся концерт артистов и творческих коллективов.

В торжественном мероприятии приняли участие Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров и представители общественных ветеранских организаций, передает пресс-служба Раиса РТ.