«Нас знает вся страна»: в «Татмедиа» состоялся концерт в честь 16-летия медиахолдинга

В холе здания «Татмедиа» 2 октября состоялся концерт в честь 16-летия медиахолдинга. Коллег с праздником поздравил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Поздравляю всех с праздником. Уже 16 лет прошло. Желаю всем дальнейшей успешной работы», — пожелал он, отметив душевность атмосферы в коллективе.

Собравшихся на празднике сотрудников газет и журналов поприветствовал и генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«АО „Татмедиа“ — сегодня самая крутая компания Поволжья. Нас знает вся страна. Здесь работают самые передовые журналисты, редакторы, большая команда управленческого состава. Мы все вместе занимаемся большой серьезной работой. И, действительно, эта работа сегодня очень успешна», — подчеркнул он.

Своими хитами порадовал популярный певец татарской эстрады Ильназар. Для большого коллектива он исполнил порядка десяти песен. Также по традиции на большом торте зажгли свечи, а затем угощение раздали всем гостям праздника.

Напомним, акционерное общество «Татмедиа» было создано по Указу первого Президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева в 2007 году.

В настоящее время здесь работают более 1,6 тыс. сотрудников, в состав медиахолдинга входят 66 филиалов. Это редакции республиканских, городских и районных печатных СМИ, телерадиокомпании, информационное агентство «Татар-информ», а также крупнейший в Поволжье полиграфическо-издательский комплекс «Идел-Пресс».

В медиаресурс акционерного общества включает 98 районных, городских и республиканских газет, 17 журналов, 19 телеканалов, 14 радиоканалов, 81 сайт в сети Интернет. Телерадиовещание проходит на двух государственных языках Республики Татарстан. Газеты издаются на татарском, русском, чувашском и удмуртском языках.