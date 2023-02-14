«Наш яркий Татарстан»: Минниханов показал фото со студентами КФУ в национальных костюмах

фото: телеграм-канал руководителя РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился фотографией с торжественного открытия Года педагога и наставника в Казанском федеральном университете. На снимке он стоит вместе со студентами в национальных костюмах, которые, уверен руководитель РТ, очень ярко символизируют стартовавший Год национальных культур и традиций в республике.

«В Казанском федеральном университете торжественно открываем Год педагога и наставника! Встретился со студентами — посмотрите, какой у нас яркий многонациональный Татарстан! В год национальных культур и традиций пожелал ребятам и дальше бережно относиться к своему историко-культурному наследию», — говорится в сообщении.

«һәрберебез үзенең тарихи — мәдәни мирасын сакларга тиеш. Безнең яшьләр яхшы үрнәк күрсәтә!» — добавил он, что переводится как «каждый из нас должен беречь свое историко — культурное наследие. Наша молодежь подает хороший пример!»