СВО 14 апреля 2026 07:37

«Возможностей будет больше»: в Менделеевске создадут единый центр для ветеранов СВО

В Менделеевске бывшее здание казначейства передадут центру «Патриот». Планируется, что под одной крышей объединятся общественные объединения ветеранов СВО, афганской и чеченской войн, а также совет ветеранов. Новое пространство станет площадкой для встреч, взаимной поддержки и совместной работы.

Решение обсудили в ходе выездного совещания с участием главы района Роберта Искандарова, а также представителей ветеранских и волонтерских организаций.

«Сначала нужно провести субботник на прилегающей территории, обустроить здание, закупить необходимую мебель и поэтапно выполнить ремонт. Нет ничего важнее сейчас поддержки наших ветеранов и бойцов», – подчеркнул Искандаров.

Во встрече также принял участие ветеран СВО Владимир Юдин. По его словам, сегодня ветеранские и волонтерские организации района уже ведут совместную деятельность, а объединение в одном месте позволит значительно повысить ее эффективность.

«В нашей работе важно действовать оперативно и слаженно, и нам важно понимать, что нас слышат. Здесь мы планируем развернуть еще более активную деятельность – возможностей для этого будет больше», – отметил Владимир Юдин.

Как сообщили в администрации Менделеевского района, завершить основные работы по подготовке здания планируется к лету.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

В топе
«Новая волна» в 2026 году пройдет в Казани

«Новая волна» в 2026 году пройдет в Казани

13 апреля 2026
Венгрия без Орбана: сохранится ли пророссийский курс при новом премьере

Венгрия без Орбана: сохранится ли пророссийский курс при новом премьере

13 апреля 2026
