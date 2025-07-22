«Нас услышали»: на фестивале в Верхнем Услоне подвели итоги программы «Наш двор»

В Парке культуры и отдыха Верхнего Услона прошел фестиваль добрососедства «Наш двор», основу которому положила одноименная республиканская программа. Мероприятие собрало активных жителей и гостей района. Участники обсудили, как она изменила облик населенных пунктов района и сделала жизнь верхнеуслонцев комфортнее.

Приветствовал собравшихся секретарь Верхнеуслонского местного отделения «Единой России» Евгений Варакин. Он рассказал, какие инфраструктурные изменения уже произошли в районе, а также поделился планами развития муниципалитета.

«Центральным проектом станет строительство новой школы в селе Верхний Услон. Также в планах возведение ледового дворца и футбольного манежа. Особое внимание будет уделено благоустройству общественных пространств: Парк культуры и отдыха в Верхнем Услоне ждет обновление, продолжится развитие популярной рекреационной зоны "Соколка"», – сказал Варакин.

Спикеры фестиваля отметили, что успех программы «Наш двор» основан на поддержке руководства республики и активности ее жителей. Рассказали они и о других инициативах, которые работают в республике – строительстве дорог, новых социальных и спортивных объектах.

Фестиваль в Верхнем Услоне завершился церемонией вручения благодарственных писем Рустама Минниханова жителям многоквартирных домов, которые активно участвовали в реализации программы «Наш Двор». От имени жителей многоквартирных дворов, чьи придомовые территории уже преобразились, выступила Анжелика Решетова.

«Пять лет назад, когда нам анонсировали эту программу, мы не сразу поверили, что такое возможно и, конечно, обрадовались, что наконец решатся многолетние проблемы благоустройства наших дворов. Когда стали обсуждать с властями проекты реконструкции дворов, поняли, что это серьезно. Процесс работы жителей и местных властей был результативным, нас услышали и максимально подстроились под запросы жителей», – подчеркнула она.

После официальной части гостей фестиваля ждал концерт, организованный в рамках программы «Лето в Татарстане». Для верхнеуслонцев выступил Государственный фольклорный ансамбль кряшен «Бермянчек», а также солисты и коллективы художественной самодеятельности района.

Помимо этого, для детей и взрослых организаторы подготовили множество разных активностей. Сотрудники краеведческого музея организовали зону настольных игр, активисты «Движения первых» сыграли с желающими в дворовые игры, а на площадке ГТО можно было испытать свои силы и способности. Также гостям фестиваля представили фотовыставку, которая запечатлела моменты благоустройства дворов до и после.

Рядом с площадками фестиваля добрососедства работали пикетные палатки «Единой России» – агитаторы раздали агитационные материалы в поддержку кандидата от «Единой России» на должность Раиса РТ – Рустама Минниханова.

Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». В течение пяти лет Татарстанское региональное отделение партии реализует ее на всей территории республики. Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет.

На сегодняшний день благоустроено 5174 двора, охвачено около 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей.

Материал подготовлен при участии Наталии Бузуновой

Фотографии предоставлены редакцией «Волжская Новь»