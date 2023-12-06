«Наш тыл всегда начеку»: глава Менделеевска встретился с женами и матерями бойцов СВО

Глава Менделеевского района Татарстана Радмир Беляев встретился с женами и матерями участников спецоперации. Как заявили «Татар-информу» в пресс-службе района, разговор получился душевным.

За чашкой чая стороны почти два часа беседовали о том, что волнует родственников, какие потребности есть у военных. В разговоре обсудили меры поддержки семей мобилизованных, вопросы и решения по выплатам, социальным льготам, обеспечению семей дровами. Также коснулись темы новогодних мероприятий, отправке посылок и писем военнослужащим.

Помимо Радмира Беляева, на встрече присутствовали прокурор района Ришат Шакиров, военный комиссар Сергей Залуженко, заместитель главы Лейсан Галеева и представители руководства исполкома. Глава района дал поручение активизировать работу кураторов семей по вопросам судебных приставов и взаимодействия с социальными структурами различных уровней.

«Мы встретились, чтобы искренне поддержать, выслушать, подсказать, посодействовать. Но важно сказать, что и от самих участниц идет большая инициатива, наш тыл всегда начеку, — отметил Радмир Беляев. — В районе массово плетут сети, готовят лапшу, собирают гуманитарную помощь — это и есть единство народа».

Например, главный специалист-переводчик исполнительного комитета Гузелия Фаттахова от своей семьи передала на нужды солдат 12 тыс. рублей.

«Таких примеров много. С начала акции „Посылка солдату к Новому году“ собрано уже более 123 тыс. рублей за четыре дня. Помимо этого, люди приносят продукты для сухих супов, одежду, окопные свечи и многое другое», — отметил Беляев.

К благому делу может присоединиться любой желающий. Сформирован список строительных материалов и новогодних посылок, который планируется отвезти землякам. Все подробности можно уточнить в патриотическом музее РДК «Юность» и в МЦ «Яшьлек». Акция проходит в тандеме администрации района и инициативной группы «Мы вместе».

«В Менделеевске всегда ощущается дух единения и сплоченности, спасибо всем неравнодушным, идем вместе к победе», — заявил глава района.

В ходе встречи от актива жен и матерей мобилизованных поступило предложение о покупке «ГАЗели» для перевозки помощи самими волонтерами. Это позволит напрямую развозить помощь, причем не только на передовую, но и жителям Лисичанска и в военные госпитали.

Глава поддержал предложение, после Нового года планируется покупка грузовика. Радмир Беляев обозначил, что на конец январе намечена поездка с большим объемом помощи, которую он планирует увезти сам.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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