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«Наш труд требует обмена знаниями»: военные юристы делились опытом в Казани
Сегодня в Казанской ратуше прошел сбор военных юристов. Должностные лица Юридической службы ВС РФ организовали встречу, чтобы определить актуальные проблемы и обменяться опытом.
«Наш труд крайне важен из-за задач, которые перед нами ставит руководство», – рассказала руководитель Правового департамента Министерства обороны Российской Федерации, начальник юридической службы Вооруженных сил Российской Федерации Марина Балакирева.
В начале мероприятия отличившихся представителей юридической службы наградили грамотами, медалями, знаками отличия и часами.
«Наш труд требует обмена знаниями и опытом. Сегодня мы здесь для того, чтобы посмотреть друг на друга и понять, что юридическая служба – серьезный коллектив, который является неотъемлемой частью Вооружённых сил Российской Федерации. Наши коллеги сейчас находятся в зоне выполнения специальных задач. Многие из присутствующих сегодня тоже участвовали в специальной военной операции», – рассказала Марина Балакирева.
Заслуженные награды сегодня получили настоящие ветераны юридической службы – профессионалы своего дела, готовые всегда помочь людям.
«Тысячи ветеранов и их семей благодарны вам за помощь в справедливом решении их проблем. Уверен, что на сегодняшних сборах вы обсудите актуальные проблемы и новые методы юридической работы, которые позволят эффективнее предупреждать нарушения законов в органах военного управления», – рассказал исполняющий обязанности начальника штаба Центрального военного округа, генерал-майор Виталий Михайлов.
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