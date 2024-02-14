«Нас там встречают как освободителей»: Шарафиев провел «Урок мужества» в Спасском районе

Фото: Евита Саможенова

В Болгарской исламской академии прошел «Урок мужества» с участием депутата Госсовета РТ, вице-президента филиала Российского союза боевых искусств по РТ, участника специальной военной операции Эдуарда Шарафиева.

Военнослужащий рассказал о своих поездках в зону СВО и отметил, что людям там очень нужна помощь. «Нас там встречают как освободителей», — отметил спикер.

Фото: Евита Саможенова

На вопрос, когда же закончится военный конфликт, Эдуард Шарфиев ответил: «Трудно сказать. Но Президент Владимир Владимирович Путин неоднократно заявлял, что готов урегулировать все путем мирных переговоров. Однако та сторона на переговоры идти не желает. Более того, коллективный Запад использует переговоры, чтобы затянуть время для мобилизации сил и вооружения», — отметил он.

Фото: Евита Саможенова

Встреча прошла в дружественной обстановке. Эдуард Шарафиев охотно отвечал на все вопросы. В мероприятии также принял участие глава Спасского района Фаргат Мухаметов.

После выступления ректор исламской академии Фархат Хуснутдинов вручил Эдуарду Шарафиеву медаль Академии и памятный подарок.

Фото: Евита Саможенова

Цель мероприятия — формирование у студентов высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, а также пропаганда здорового образа жизни.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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