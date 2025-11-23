«Наш стадион — не место для насилия»: «Спартак» высказался об избиении болельщика ЦСКА

Фото: spartak.com

Руководитель пресс-службы футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Зеленов отреагировал на инцидент, произошедший после матча «красно-белых» с ЦСКА в 16-м туре Мир РПЛ, где красно-белые одержали победу со счётом 1:0. Матч прошел на домашней арене «Спартака» — «Лукойл Арене».

По словам Зеленова, расследование инцидента, связанного с нападением болельщиков «Спартака» на посетителя матча, проводится силами правоохранительных органов, а клуб полностью содействует данным мероприятиям. Отметив недопустимость проявления агрессии на территории стадиона, Зеленов подчеркнул:

«Наш стадион предназначен для комфортного просмотра игры, а не для проявлений насилия».

Далее пресс-секретарь подчеркнул важность совместных усилий клубов по воспитательной работе с болельщиками, в частности, по вопросам культуры поведения на гостевых матчах и уважения к гостям:

«Мы полагаем, что все клубы обязаны вести активную работу со своими болельщиками, обеспечивая уважение и безопасность на любых мероприятиях».

Напомним, ЦСКА идет вторым в таблице РПЛ с 33 набранными очками. «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги с 28 очками в активе.