news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 24 февраля 2025 15:18

«Нас рать!»: Галустян прокомментировал санкции ЕС

Российский комик, актер и шоумен Михаил Галустян назвал санкции, введенные в отношении него странами Евросоюза, полной неожиданностью.

«Видимо, европейским политикам уже совсем нечем крыть, если актеров и людей культуры, комиков и сатириков, несущих радость и улыбки людям, стали подвергать гонениям и санкциям. Нас много, нас рать!» – сказал актер в беседе с «Газетой.ру».

Сегодня, 24 февраля, ЕС утвердил 16-й пакет антироссийских санкций. Всего в перечень вошли 48 человек. Помимо Галустяна, под санкции попали глава ОАК Вадим Бадеха, гимнаст Никита Нагорный и другие.

#санкции #евросоюз
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Одно есть, другого не хватает»: почему так непросто идет цифровизация татарского языка

«Одно есть, другого не хватает»: почему так непросто идет цифровизация татарского языка

23 февраля 2025
Чай с хазратом: «Пост – не форма мазохизма»

Чай с хазратом: «Пост – не форма мазохизма»

23 февраля 2025