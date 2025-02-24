«Нас рать!»: Галустян прокомментировал санкции ЕС

Российский комик, актер и шоумен Михаил Галустян назвал санкции, введенные в отношении него странами Евросоюза, полной неожиданностью.

«Видимо, европейским политикам уже совсем нечем крыть, если актеров и людей культуры, комиков и сатириков, несущих радость и улыбки людям, стали подвергать гонениям и санкциям. Нас много, нас рать!» – сказал актер в беседе с «Газетой.ру».

Сегодня, 24 февраля, ЕС утвердил 16-й пакет антироссийских санкций. Всего в перечень вошли 48 человек. Помимо Галустяна, под санкции попали глава ОАК Вадим Бадеха, гимнаст Никита Нагорный и другие.