«Наш простой татарин собирает всех вместе»: ученые в Казани обсудили феномен Мусы Джалиля

Всероссийская научная конференция, посвященная юбилею великого татарского поэта Мусы Джалиля, прошла сегодня в столице Татарстана. Участники смогли не только прикоснуться к жизни поэта через личные вещи, но и пообщаться с его близкими родственниками. Чем запомнилась конференция – в материале «Татар-информа».





На входе в актовый зал, где и прошли сессии конференции, расположилась выставка «Муса Джалиль: между строк – вечность»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Мероприятие собрало ученых со всей России и из зарубежных стран

Всероссийская научная конференция «Муса Джалиль в историко-культурном пространстве России», посвященная 120-летию со дня рождения поэта-героя, прошла сегодня в стенах Академии наук Татарстана.

Мероприятие собрало деятелей культуры, литературоведов и историков из различных уголков России: Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Челябинска, Великого Новгорода, а также из зарубежных стран.

На входе в актовый зал, где и прошли сессии конференции, расположилась выставка «Муса Джалиль: между строк – вечность». Здесь участники мероприятия могли увидеть фотографии и документы поэта, раскрывающие его основные вехи жизни, творческой и общественной деятельности.

Сама экспозиция была условно поделена на пять частей: взросление поэта, первые работы, литературные достижения, воинские заслуги и жизнь в плену, передача работ поэта и признание его заслуг.

Сама экспозиция была условно поделена на пять частей: взросление поэта, первые работы, литературные достижения, воинские заслуги и жизнь в плену, передача работ поэта и признание его заслуг Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сегодня мы оказались в тренде»

Жизнь и заслуги великого татарского поэта Мусы Джалиля очень знаменательны для всех жителей России, и особенно для молодежи. Такими словами президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов поприветствовал участников научной конференции.

«Сегодня мы в тренде оказались – мы ведь с Владимиром Владимировичем (Путиным, – прим. Т-и) не договаривались, что этот год должен быть Годом народного единства. А Муса Джалиль как раз тот человек, что нас всех объединяет, все национальности, притом не только России, но и за рубежом. Ну и с Рустамом Нургалиевичем (Миннихановым, – прим. Т-и) тоже договоренности не было, что этот год у нас Год воинской и трудовой доблести. А сегодня мы говорим о человеке, который благодаря труду и своей военной деятельности стал героем», – отметил Минниханов.

В подтверждение своих слов он подчеркнул, что стихи Джалиля, отличающиеся лаконичностью, эмоциональностью и глубоким психологизмом, обогатили русскую литературу новыми темами и образами. Кроме того, многие русские поэты, вдохновленные творчеством Джалиля, посвятили ему свои произведения, воспевая его героизм и талант.

Рифкат Минниханов: «Сегодняшняя конференция – важное событие в общественной и культурной жизни Татарстана, татарского народа, российского культурного пространства, мирового в целом» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Наш простой татарин сегодня во всем мировом сообществе собирает всех вместе»

Особое внимание президент Академии наук уделил тем событиям и мероприятиям, которые так или иначе носят имя поэта. Например, в Мензелинске был учрежден первый в стране мемориальный музей, посвященный жизни и творчеству поэта. А в селе Мустафино Оренбургской области функционирует мемориальный музейный комплекс имени Мусы Джалиля, сохраняющий наследие поэта с применением цифровых технологий.

Как отметил Минниханов, к 120-летию со дня рождения Мусы Джалиля в Казани реконструировали музей-квартиру, где представлены подлинные экспонаты его жизни и творчества.

Кроме того, в республике ежегодно проходит международный литературный конкурс «Джалиловские чтения», направленный на популяризацию творческого наследия поэта. А в 1997 году была учреждена именная Республиканская премия имени Мусы Джалиля. Она присуждается талантливым представителям молодежи за личный вклад в развитие искусства, науки и образования.

«Сегодняшняя конференция – важное событие в общественной и культурной жизни Республики Татарстан, татарского народа, российского культурного пространства, ну я скажу, что мирового в целом», – подчеркнул Минниханов.

Он добавил, что каждый человек так или иначе должен знать историю своей страны и своего народа, в том числе и то, какие в прошлом рождались творческие и героические люди.

«Давайте я скажу, что наш простой татарин сегодня во всем мировом сообществе собирает всех вместе – людей разных национальностей, разных языков, разных вероисповеданий», – заключил Минниханов.

Лейла Фазлеева: «Это самое сложное – остановиться и представить судьбу человека, которого сегодня нет с нами, но память о нем мы бережно храним» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Без прошлого нет настоящего и будущего»

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева в свою очередь обратилась к молодым людям, пришедшим на конференцию, с призывом проникнуться судьбой поэта, которому можно и нужно подражать за удивительные качества характера, такие как стойкость, храбрость, верность и созидание.

«Это самое сложное – остановиться и представить судьбу человека, которого сегодня нет с нами, но память о нем мы бережно храним», – заявила Фазлеева.

Она также поблагодарила педагогов и преподавателей школ, вузов и учреждений дополнительного образования, которые сегодня умело вписывают историю подвига Мусы Джалиля в воспитание современного поколения.

«Отдельное обращение к кандидатам и докторам педагогических и филологических наук, которые сегодня остаются сообразны времени, смыслу и прошлому. Потому что без прошлого нет настоящего и никогда не будет будущего. Соответственно, три самых главных слова, которые для меня связаны с Мусой Джалилем, – это ‘’слово’’, ‘’подвиг’’ и ‘’память’’», – подчеркнула Фазлеева.

Руслан Гагкуев: «Нам необходимо рассматривать сбережение наследия Мусы Джалиля не только как популяризацию творчества поэта, но и как способ приобщить читателя к подлинной истории» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Способ приобщить читателя к подлинной истории»

«Текущий год объявлен Президентом Владимиром Путиным Годом единства народов России. Символично, что именно в 2026 году мы празднуем 120 лет со дня рождения великого татарского поэта, Героя Советского Союза и настоящего патриота – Мусы Мустафовича Джалиля», – заявил председатель правления Российского исторического общества Руслан Гагкуев.

Он подчеркнул, что татарский поэт всю жизнь считал себя носителем и наследником многовековых традиций татарской и русской культур. А в период Великой Отечественной войны Муса Джалиль вступил в Красную Армию и сражался против немецких захватчиков.

«Будучи честным и смелым человеком и не обманываясь громкими и лживыми заявлениями врага, Муса Джалиль вступил в антифашистскую ячейку, где организовывал побеги военнопленных. Подпольная деятельность окончилась арестом и заключением в нацистскую тюрьму. Но даже будучи в плену, Муса Мустафович, оставаясь верным своим идеалам и своему таланту, выразил боль всего военного поколения через творчество, написав свое главное произведение – «Моабитскую тетрадь», – отметил Гагкуев.

Историк напомнил, что в современном инфополе все чаще встречаются попытки обелить имена коллаборационистов, которые во время Великой Отечественной войны перешли на сторону врага.

«Противостоя этим тенденциям, нам необходимо рассматривать сбережение наследия Мусы Джалиля не только как популяризацию творчества поэта, но и как способ приобщить читателя к подлинной истории», – заключил Гагкуев.

Конференцию посетила дочь поэта Люция Джалилова Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Дочь поэта поделилась своими воспоминаниями

Конференцию также посетила дочь погибшего поэта Люция Джалилова, рассказавшая несколько интересных фактов, которыми с ней поделился сокамерник Мусы Джалиля Андре Тиммерманс.

«Я узнала очень ценные сведения для себя. Во-первых, как ему удалось эту записную книжечку со спичечный коробок передать на волю. Человек выполнил последнюю волю поэта и последнее его слово передал на Родину. Он говорит, что положил записную книжечку в ботинок и передал как вещи на волю. И когда уже кончилась война, в 1946 году ему удалось это передать в советское консульство в Брюсселе», – поделилась Джалилова.

Мало того, когда Мусу Джалиля перевели в тюрьму в Плетцензее, каким-то образом Андре Тиммерманс тоже попал в эту тюрьму, где смог сообщить поэту, что его записи уже на воле. «Для меня было очень важно узнать, что отец знал, что на Родину вернется правда о нем», – подчеркнула Люция Джалилова.

Естественно, мероприятие не обошлось без произведений великого татарского поэта. Сразу после приветственных слов почетных гостей на сцену вышли две студентки Казанского театрального училища со стихами Мусы Джалиля на русском и татарском языках.