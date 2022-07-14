«Наш порох не дает осечек»: На пороховом заводе Казани прошла акция в поддержку ВС России

Сегодня на Казанском пороховом заводе прошла акция в поддержку специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине. Сотрудники завода призвали поддержать российских военных и привели в пример работников предприятия времен Великой Отечественной войны.

«Сейчас для нас непростое время. Время, когда Россия испытывает выпады практически от всего мира, однако она готова отвечать на них на всех фронтах: как информационных, так и в реальных боевых действиях», – сказал начальник цеха №6 Максим Романов.

Он призвал работников завода брать пример с участников Великой Отечественной войны, которые сутками стояли у станков, чтобы обеспечить бойцов патронами и снарядами. «Давайте не ударим в грязь лицом и покажем, что мы тоже в силах сделать это», – обратился к заводчанам Романов.

В акции принял участие заместитель Военного комиссара Татарстана Алексей Денькин. Он напомнил работникам завода, что в военной операции принимают участие уроженцы республики и пожелал участникам акции успехов в выполнении государственных задач.

«Военный комиссариат РТ с начала проведения специальной военной операции проводит набор добровольцев, желающих поступить на военную службу по контракту. Девятого июля направлен в зону проведения боевой слаженности первый батальон “Алга” и продолжается набор желающих в батальон “Тимер”», – отметил Денькин.

Со словами поддержки ребят из Татарстана выступила профсоюзный лидер предприятия Лилия Бударина. Она призвала коллег верить, что солдаты вернутся живыми и здоровыми, в том числе и благодаря труду работников завода.

«Сегодня мы поддерживаем Российскую армию, в том числе мы поддерживаем и наших татарстанских ребят, которые с честью выполняют свой долг, защищая мирных жителей. Наш порох не дает никогда осечек. Мы вместе, и мы непобедимы», – заявила Бударина.

История Казанского порохового завода насчитывает свыше 230 лет. За значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов завод награжден званием «Предприятие трудовой доблести». На сегодняшний день пороховой завод выпускает продукцию специального, гражданского, а также двойного назначения и является крупнейшим в России производителем порохов, зарядов и боеприпасов практически ко всем видам вооружения.