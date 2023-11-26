«Наш первый учитель и друг»: Лейла Фазлеева поздравила с Днем матери

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Мама — главные слова в судьбе каждого из нас, с мамы начинается встреча с миром. Об этом заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева сказала в своем поздравлении, приуроченном ко Дню матери.

«Мама окружает нас любовью нежностью, теплом, заботой, отдавая всю себя. Мама — наш первый учитель, наш первый друг. Маме мы доверяем самые сокровенные мысли и желания, ее разумные и мудрые советы поддерживают в трудные минуты», — сказала вице-премьер.

Она подчеркнула, что наша страна испокон веков держится на духовной силе, великом терпении и милосердии матерей. По ее словам, для жителей России понятия «Родина» и «Мать» неразделимы, поскольку именно с матери начинается Родина, народ.

«В заботливых руках матерей бережно хранится нравственное здоровье общества, его будущее. Мы преклоняемся перед матерями, достойно воспитавшими сыновей-воинов, которые сегодня стоят на страже безопасности нашей страны и нашего народа», — сказала Фазлеева.

Она также выразила слова признательности и благодарности многодетным матерям и тем, кто дарит свою любовь приемным детям, не разделяя их на «своих» и «чужих».

«Желаю всем мамам здоровья, любви близких, тепла домашнего очага и огромного женского счастья! Благодарю вас, дорогие мамы, за ваш неустанный материнский труд, за огромную силу материнских чувств, за широту вашей души и ежедневно заботу о подрастающем поколении родного Татарстана!» — заключила вице-премьер.

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2023-м праздник выпал на 26 ноября.