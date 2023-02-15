«Наш папа – герой»: в Казани для мобилизованных и их семей провели телемост

Увидеться по видеосвязи, пусть и через сотни километров услышать голос любимых приехали родственники военнослужащих со всей республики

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мощное оружие в руках защитника – это поддержка»

«Мы безмерно благодарны Министерству обороны России и Военному комиссариату Татарстана за такую возможность – увидеть наших мужей и сыновей. Все было четко организовано. Людям, которые живут вдали от Казани, были выделены автобусы. Здесь нас очень тепло встречали. И, конечно же, такие встречи успокаивают нас, родных, и дают поддержку бойцам», – поделилась впечатлениями о встрече по видеосвязи со своим братом Лейсан. Она специально приехала в Казань из Высокогорского района.

Из зоны СВО увидеть своих родных, поговорить с ними о самом важном, сказать, что все хорошо, и, конечно, пообещать вернуться живыми и с победой, смогли 20 мобилизованных бойцов из Татарстана. Специально для них в Военном комиссариате республики Министерство обороны РФ организовало телемост. Увидеться по видеосвязи, пусть и через сотни километров услышать голос любимых приехали родственники военнослужащих со всей республики. Каждой семье на общение давали лишь несколько минут. Таких долгожданных и необходимых…

Перед тем как дать семьям возможность наконец увидеться, услышать родной голос и даже просто помолчать, заместитель командира отряда рассказал, что каждый боец успел проявить свое мужество, все с честью и достоинством выполняют свой долг.

«Каждый, кто здесь оказался, понимает, что мы должны вас всех защитить. Если мы не встанем защиту, то война в конце концов придет к вам. Мы стараемся это предотвратить всеми силами и средствами», – сказал он.

Сергей Погодин: «Будьте сильными и мужественными. Мы с вами! Возвращайтесь с победой живыми и здоровыми» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

О важности поддержки мобилизованных бойцов говорил и Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин.

«Поддержка – это мощное оружие в руках защитника. В преддверии 23 февраля, Дня защитника Отечества, разрешите вас всех поздравить с наступающим праздником. Я хочу пожелать вам здоровья, терпения и удачи. Будьте сильными и мужественными. Мы с вами! Возвращайтесь с победой живыми и здоровыми», – обратился к мобилизованным и их семьям Сергей Погодин.

Первой пообщаться с мужем по видеосвязи смогла жительница Тетюшского района. Молодая мама приехала в Казань вместе с маленьким сыном, которому едва исполнилось полтора года. Маленького сына боец видел, когда тот только начал делать первые шаги. Сегодня малыш, как и полагается в его возрасте, не смог усидеть на месте и бегал по коридору. Как только увидел на большом экране отца, поначалу засмущался, но вскоре стал улыбаться и тянуть руки в экрану, еле слышно пытаясь сказать первое слово: «Папа!»

Молодая мама приехала в Казань вместе с маленьким сыном, которому едва исполнилось полтора года Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Смотри как вырос. Игрушки уже все кидает за диван, только выдвигать пока его некому… Весной собираемся идти в садик… – и, чуть запнувшись, продолжила: – Мы тебя очень любим и ждем», – едва сдерживая слезы, прошептала женщина, будто пытаясь за несколько минут рассказать историю этих месяцев их семьи. Семьи, которая ждет отца и надеется на его скорейшее возвращение.

«Я плакала, а муж сказал, что бегать не станет!»

Жительница Зеленодольска приехала на телемост вместе с двумя дочерями четырех и восьми лет. К встрече семья готовилась несколько недель, девочки выучили для папы трогательный стих. Услышав его, боец не смог сдержать слез.

«Как только в стране объявили о частичной мобилизации, мы сразу поняли, что она коснется и нашей семьи. Муж мой служил в армии. Он стрелок. Понятно, что готовы мы к такому не были. И скажу честно, когда супругу вручили повестку, я плакала. Но он сразу сказал, что сбегать никуда не будет, так должно быть. Если мы туда не пойдем, то они придут к нам», – рассказала супруга военного.

Каждой семье на общение давали лишь несколько минут Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Делясь впечатлениями о встрече с мужем по видеосвязи, женщина заплакала. Она рассказала, что ее супруг уехал в зону СВО первым эшелоном, в октябре. С тех пор связь с ним практически оборвалась, звонки стали реже и короче. Первое время без главы семьи, конечно, было очень тяжело, призналась женщина. Справиться со всеми трудностями помогают родные, соцслужбы, волонтеры и даже совсем незнакомые люди, которым просто не все равно!

«Мы верим и надеемся на лучшее. И, конечно же, гордимся тем, что у нас такой муж и отец. Мы его очень любим», – добавила она.

«Я увидела своего родного человека, он мой Герой»

Увидеть еще одного мобилизованного из Казани в Военный комиссариат приехали его жена и шестилетняя дочка. В семье есть еще младший сын, ему полтора года, но сегодня малыша решили оставить дома.

Такие встречи успокаивают родных и дают поддержку бойцам Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Семья ждала своей очереди на телемост около получаса. Женщина призналась, что перед встречей сильно волновалась, подбирала нужные слова, думала, о чем важнее спросить. Но когда увидела своего мужа на экране, все волнение моментально ушло.

«Самые трудные времена были вначале, когда еще не было осознания того, что я осталась одна с детьми. Садишься вечером кушать и вспоминаешь, что вот здесь, рядом, сидел мой муж...» – рассказала супруга мобилизованного.

Женщина вспомнила, что на службу в зону спецоперации ее муж начал собираться еще до того, как ему вручили повестку. Мужчина служил в мотострелковой бригаде и знал, что его навыки как никогда необходимы. Первое время, когда боец уехал на фронт, семья еще как-то держала с ним связь. Но со временем звонки и сообщения стали приходить реже. Бывало так, что он не выходил на связь больше двух недель.

«Наконец-то я увидела своего мужа, хотя бы по видеосвязи. Я увидела своего родного человека. Снова поняла, насколько сильно я его люблю. Лучше него у меня никого нет. Все такой же красивый, чуть-чуть осунулся, правда. Чуть-чуть с грустинкой... Это наш самый идеальный муж и папа. Он наш Герой», – поделилась впечатлениями о встрече с мобилизованным его жена.

Подобную встречу через телемост с мобилизованными в Военном комиссариате проводят не впервые. Увидеться с родными военнослужащие смогли в канун Нового года. В военкомате отметили, что в этот раз на телемост удалось собрать гораздо больше мобилизованных и их семей.

В конце родственникам вручили памятные подарки. Но главное, что бойцы наконец-то смогли увидеть своих родных. Сказать, насколько они скучают, и убедить, что все обязательно будет хорошо. И, конечно, помолчать… Просто дав возможность на мгновения будто прикоснуться к родным, вновь почувствовав их тепло.