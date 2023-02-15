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«Наш папа – герой»: в Казани для мобилизованных и их семей провели телемост
20 мобилизованных татарстанцев смогли связаться со своими родными по видеосвязи. Для этого в Военном комиссариате РТ из зоны СВО организовали телемост. Самые трогательные моменты со встречи бойцов с матерями, женами и детьми – в репортаже «Татар-информа».
Мощное оружие в руках защитника – это поддержка»
«Мы безмерно благодарны Министерству обороны России и Военному комиссариату Татарстана за такую возможность – увидеть наших мужей и сыновей. Все было четко организовано. Людям, которые живут вдали от Казани, были выделены автобусы. Здесь нас очень тепло встречали. И, конечно же, такие встречи успокаивают нас, родных, и дают поддержку бойцам», – поделилась впечатлениями о встрече по видеосвязи со своим братом Лейсан. Она специально приехала в Казань из Высокогорского района.
Из зоны СВО увидеть своих родных, поговорить с ними о самом важном, сказать, что все хорошо, и, конечно, пообещать вернуться живыми и с победой, смогли 20 мобилизованных бойцов из Татарстана. Специально для них в Военном комиссариате республики Министерство обороны РФ организовало телемост. Увидеться по видеосвязи, пусть и через сотни километров услышать голос любимых приехали родственники военнослужащих со всей республики. Каждой семье на общение давали лишь несколько минут. Таких долгожданных и необходимых…
Перед тем как дать семьям возможность наконец увидеться, услышать родной голос и даже просто помолчать, заместитель командира отряда рассказал, что каждый боец успел проявить свое мужество, все с честью и достоинством выполняют свой долг.
«Каждый, кто здесь оказался, понимает, что мы должны вас всех защитить. Если мы не встанем защиту, то война в конце концов придет к вам. Мы стараемся это предотвратить всеми силами и средствами», – сказал он.
О важности поддержки мобилизованных бойцов говорил и Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин.
«Поддержка – это мощное оружие в руках защитника. В преддверии 23 февраля, Дня защитника Отечества, разрешите вас всех поздравить с наступающим праздником. Я хочу пожелать вам здоровья, терпения и удачи. Будьте сильными и мужественными. Мы с вами! Возвращайтесь с победой живыми и здоровыми», – обратился к мобилизованным и их семьям Сергей Погодин.
Первой пообщаться с мужем по видеосвязи смогла жительница Тетюшского района. Молодая мама приехала в Казань вместе с маленьким сыном, которому едва исполнилось полтора года. Маленького сына боец видел, когда тот только начал делать первые шаги. Сегодня малыш, как и полагается в его возрасте, не смог усидеть на месте и бегал по коридору. Как только увидел на большом экране отца, поначалу засмущался, но вскоре стал улыбаться и тянуть руки в экрану, еле слышно пытаясь сказать первое слово: «Папа!»
«Смотри как вырос. Игрушки уже все кидает за диван, только выдвигать пока его некому… Весной собираемся идти в садик… – и, чуть запнувшись, продолжила: – Мы тебя очень любим и ждем», – едва сдерживая слезы, прошептала женщина, будто пытаясь за несколько минут рассказать историю этих месяцев их семьи. Семьи, которая ждет отца и надеется на его скорейшее возвращение.
«Я плакала, а муж сказал, что бегать не станет!»
Жительница Зеленодольска приехала на телемост вместе с двумя дочерями четырех и восьми лет. К встрече семья готовилась несколько недель, девочки выучили для папы трогательный стих. Услышав его, боец не смог сдержать слез.
«Как только в стране объявили о частичной мобилизации, мы сразу поняли, что она коснется и нашей семьи. Муж мой служил в армии. Он стрелок. Понятно, что готовы мы к такому не были. И скажу честно, когда супругу вручили повестку, я плакала. Но он сразу сказал, что сбегать никуда не будет, так должно быть. Если мы туда не пойдем, то они придут к нам», – рассказала супруга военного.
Делясь впечатлениями о встрече с мужем по видеосвязи, женщина заплакала. Она рассказала, что ее супруг уехал в зону СВО первым эшелоном, в октябре. С тех пор связь с ним практически оборвалась, звонки стали реже и короче. Первое время без главы семьи, конечно, было очень тяжело, призналась женщина. Справиться со всеми трудностями помогают родные, соцслужбы, волонтеры и даже совсем незнакомые люди, которым просто не все равно!
«Мы верим и надеемся на лучшее. И, конечно же, гордимся тем, что у нас такой муж и отец. Мы его очень любим», – добавила она.
«Я увидела своего родного человека, он мой Герой»
Увидеть еще одного мобилизованного из Казани в Военный комиссариат приехали его жена и шестилетняя дочка. В семье есть еще младший сын, ему полтора года, но сегодня малыша решили оставить дома.
Семья ждала своей очереди на телемост около получаса. Женщина призналась, что перед встречей сильно волновалась, подбирала нужные слова, думала, о чем важнее спросить. Но когда увидела своего мужа на экране, все волнение моментально ушло.
«Самые трудные времена были вначале, когда еще не было осознания того, что я осталась одна с детьми. Садишься вечером кушать и вспоминаешь, что вот здесь, рядом, сидел мой муж...» – рассказала супруга мобилизованного.
Женщина вспомнила, что на службу в зону спецоперации ее муж начал собираться еще до того, как ему вручили повестку. Мужчина служил в мотострелковой бригаде и знал, что его навыки как никогда необходимы. Первое время, когда боец уехал на фронт, семья еще как-то держала с ним связь. Но со временем звонки и сообщения стали приходить реже. Бывало так, что он не выходил на связь больше двух недель.
«Наконец-то я увидела своего мужа, хотя бы по видеосвязи. Я увидела своего родного человека. Снова поняла, насколько сильно я его люблю. Лучше него у меня никого нет. Все такой же красивый, чуть-чуть осунулся, правда. Чуть-чуть с грустинкой... Это наш самый идеальный муж и папа. Он наш Герой», – поделилась впечатлениями о встрече с мобилизованным его жена.
Подобную встречу через телемост с мобилизованными в Военном комиссариате проводят не впервые. Увидеться с родными военнослужащие смогли в канун Нового года. В военкомате отметили, что в этот раз на телемост удалось собрать гораздо больше мобилизованных и их семей.
В конце родственникам вручили памятные подарки. Но главное, что бойцы наконец-то смогли увидеть своих родных. Сказать, насколько они скучают, и убедить, что все обязательно будет хорошо. И, конечно, помолчать… Просто дав возможность на мгновения будто прикоснуться к родным, вновь почувствовав их тепло.
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