«Наш общий успех»: Минниханов рассказал о достижениях Татарстана на ПМЭФ-2023

В рамках Петербургского международного экономического форума Татарстан подписал 11 документов о сотрудничестве. Кроме того, по итогам рейтинга состояния инвестиционного климата, озвученного на событии, республика заняла второе место, уступив лишь Москве. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал Раис республики Рустам Минниханов.

По его словам, татарстанская делегация провела ряд встреч и заключила соглашения с международными и российскими партнерами, в том числе представителями Китая, Узбекистана, ОАЭ, Египта, Ставропольским краем, Смоленской областью, Якутией, рядом отечественных компаний.

«Хотел бы поблагодарить и поздравить всех нас: республика в очередной раз получила вторую позицию по инвестиционному климату. Очень серьезная борьба — первая Москва, вторые мы. Это большая совместная работа», — отметил руководитель РТ.

Он поручил Премьер-министру Татарстана Алексею Песошину выделить районы-лидеры, министров, выполнивших параметры в своей области.

«С моим участием (на ПМЭФ — прим. Т-и) было подписано 11 документов. Я всех вас поздравляю, это наш общий успех», — добавил он.

Кроме того, Минниханов поручил подготовить план мероприятий и встреч по итогам форума.