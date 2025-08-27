«Нас всегда поддерживают»: в Казани двум ветеранам СВО вручили авто с ручным управлением

Сегодня в татарстанском региональном филиале фонда «Защитники Отечества» состоялась церемония вручения ветеранам СВО автомобилей на ручном управлении.

Юрий Абаев из Лениногорска и Инсаф Гатауллин из Рыбно-Слободского района РТ временно передвигаются на инвалидных колясках, однако в скором времени надеются уже встать на ноги. Два новых автомобиля SWM предоставят им большую свободу передвижения.

«Мне сейчас 20 лет. Воевать я пошел в 18 лет вместе со старшим братом. Брат недавно погиб, а я получил ранение в позвоночник. После ранения я не смог встать на ноги, хотя врачи говорят, через пару лет я снова смогу ходить. Машина у меня раньше была, только без ручного управления. А вот сейчас смогу наконец ездить. После ранения и возвращения с СВО не было такого, чтобы меня бросили, забыли. Мне оказывали поддержку фонд, семья, друзья», – поделился Инсаф Гатауллин.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

На церемонии вручения ключей от двух новых машин присутствовали семьи и друзья ветеранов. Кроме того, участников СВО пришли поздравить Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева и руководитель татарстанского регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Гузель Удачина.

«Я с огромным удовольствием поздравляю вас с наступающим Днем Республики Татарстан, которой мы гордимся. Сегодня все мы, жители Татарстана, понимаем цену и ваш вклад в СВО. И мне очень приятно вручить вам ключи от автомобилей для того, чтобы вы могли передвигаться по дорогам Татарстана и России. Добрых дорог и хороших начинаний!» – обратилась к ветеранам СВО Гузель Удачина.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

После торжественной речи военнослужащим вручили ключи от автомобилей. До начала мероприятия они успели внимательно осмотреть машины и оценить их характеристики.

«Сегодня мы вручаем уже восьмой и девятый автомобиль нашим ветеранам. Мы очень надеемся, что эти автомобили помогут вам повысить ваш уровень активности, мобильности. Мы рады, что сегодня с вами ваши близкие: жены, родители, ваши социальные координаторы от фонда «Защитники Отечества», – это ваши друзья и соратники в этой мирной жизни. Для нас это праздник, поверьте, мы сегодня радуемся вместе с вами», – отметила Гузель Удачина.