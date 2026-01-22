«Наш новый стандарт»: Метшин осмотрел новую базу МУП «Городское благоустройство»

С начала года в Казани в полную силу заработала новая база МУП «Городское благоустройство» – одного из подрядчиков по уборке дорог, обслуживающего Ново-Савиновский и Авиастроительный районы города. Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин сегодня осмотрел новую базу и пообщался с работниками предприятия.

«Мы видим замечательные условия для сотрудников предприятия. Очень важно, в каких условиях работают люди – начиная от медицинского обследования, завершая технической исправностью оборудования. Здесь созданы замечательные условия, достойные столицы. Это наш новый стандарт, и мы хотим, чтобы все наши муниципальные унитарные предприятия стали такими же», – заявил Метшин.

Он подчеркнул, что предприятие находится в центре двух убираемых районов, чтобы не было нулевых пробегов техники. По оценкам, с запуском новой базы время выезда коммунальной техники на дороги двух районов сократилось на 30%.

Сама база на улице Воровского, 50 стала почти в 2,5 раза больше, чем была прежде, когда размещалась на улице Гривская, 54. Это позволило установить на ее территории теплую мойку и современные, оснащенные новым оборудованием зоны для ремонта тяжелой дорожной техники.

Помимо этого, на территории предприятия расположились соответствующие всем экологическим требованиям склады для хранения реагентов и песко-соляной смеси. В административных зданиях обустроили столовые, учебные классы и комфортную зону отдыха для рабочих.