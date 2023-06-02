«Нас не нужно жалеть»: инвалид-колясочник из Казани хочет стать добровольцем СВО

Александр Казаков: «Месяц ревел, мне не хотелось жить. Морально поддержали мама, бабушка и сестра»

Фото: из открытых источников

«Неудачно нырнул в воду, сломал пятый шейный позвонок»

Александр Казаков родился в деревне Паньшонки Кировской области. После школы освоил профессию столяра и сборщика мебели. В армии Казаков служил в спецназе ГРУ, после чего пытался работать по профессии, хотя это показалось ему скучным. Жизнь молодого человека кардинально изменилась в 21 год, когда друзья позвали его купаться на пруд.

«Это было 2 августа, теплый солнечный день. Я неудачно нырнул в воду, сломал пятый шейный позвонок. Друзья вытащили меня из воды, вызвали скорую. В больнице сделали операцию – вырезали кость из бедра и вставили ее в шею», – рассказывает Александр.

Парень получил паралич кистей рук и ног, перестал ходить. Подвижность рук со временем удалось восстановить, а с ногами все оказалось сложнее.

«Долго лежал, заработал остеопороз. На первой реабилитации мне сломали ногу во время лечебной гимнастики. Видимо, ногу сильно перегнули, когда растягивали мышцы. Потом пролежал в больнице еще полгода и возобновил реабилитацию», – вспоминает мужчина.

«Во время учебы в школе Казаков увлекался резьбой по дереву. Он вновь взялся за это дело и пробовал вырезать простые узоры» Фото: из открытых источников

Поначалу молодой человек не мог смириться с тем, что стал инвалидом. «Месяц ревел, мне не хотелось жить. Морально поддержали мама, бабушка и сестра», – продолжает рассказ Казаков.

В моменты отчаяния пытался найти утешение в алкоголе, но это не помогло. Неожиданно помогло общение с психологами. Один из них посоветовал попробовать работать руками.

«Я вспомнил школьные мечты, и появились новые цели. Я заново полюбил жизнь», – продолжает спикер.

Во время учебы в школе Казаков увлекался резьбой по дереву. Он вновь взялся за это дело и пробовал вырезать простые узоры. Пальцы двигались плохо, инструмент выпадал из рук, доску помогала держать мама, но с практикой руки окрепли.

«Пальцы двигались плохо, инструмент выпадал из рук, доску помогала держать мама, но с практикой руки окрепли» Фото: из открытых источников

«Первую премию потратил на необходимые инструменты»

Спустя год после перелома ноги Александр узнал про реабилитационный центр в Боровом Матюшино под Казанью.

«Реабилитолог, который сломал ногу, был молодым, неопытным. Он мне предложил два варианта для дальнейшей реабилитации – в Нижнем Новгороде или в Казани», – пояснил Александр.

Выбор пал на столицу Татарстана. Каждые полгода мужчина приезжал в наш город на лечебные процедуры и через два года познакомился с девушкой Ольгой, которая ухаживала в реабилитационном центре за своей мамой. В ноябре молодые люди обменялись телефонами, потом общались по видеосвязи. В мае Александр приехал в Казань на реабилитацию и остался на месяц, а в сентябре мужчина окончательно переехал к любимой.

«Ольгу привлекли мои харизма и позитивный настрой», – считает Александр.

Его избранница работает в банковской сфере. Пара вместе уже восемь лет, молодые люди до сих пор не оформили отношения. Александр говорит, что нужно просто выбрать время и дойти до загса. Пока у них нет детей, но оба мечтают стать родителями.

В 2019 году Казаков стал участником проекта «Фабрика предпринимательства». Он хотел открыть свое дело, но не имел навыков в сфере продаж. На проекте предложили попробовать силы на чемпионате по профмастерству для людей с ограниченными возможностями «Абилимпикс».

Казаков стал участником проекта «Фабрика предпринимательства». Он хотел открыть свое дело, но не имел навыков в сфере продаж Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На республиканском этапе Александр впервые участвовал в 2019 году в компетенции «Резьба по дереву» и сразу занял первое место. А в текущем году умелец завоевал золото уже в национальном чемпионате в компетенции «Резьба по дереву».

«До “Абилимпикса” я вырезал изделия из дерева дома на кухне. На чемпионате выиграл первую премию, которую потратил на необходимые инструменты. Продолжил работать дома, начал принимать изделия на заказ», – рассказал собеседник.

Его мастерской был небольшой угол в прихожей однокомнатной квартиры, купленной в ипотеку. Во время работы во все стороны разлетались стружки и опилки. Мужчина мечтал о собственной мастерской.

«В 2020 году подал заявку на инклюзивный проект “Крылья возможностей” от Росмолодежи и выиграл грант в размере 300 тыс. рублей. Купил станок с программным управлением, стеллажи, материал для работы. Фонд “День добрых дел” предоставил помещение для реализации проекта», – поделился Александр.

В начале 2021 года сбылась заветная мечта мастера, у него появилась столярная мастерская «МастерКА». Сейчас Казаков трудится в ней вместе с помощником, изготавливает оригинальные сувениры из дерева. Это аксессуары и предметы декора – брошки, заколки, гребни, кулоны, ключницы, подставки для телефонов, а также фигурки, часы, шкатулки, стулья, столы, кухонную утварь.

«Люди обращаются за эксклюзивными вещами, которые я делаю из благородных пород древесины – дуба, ясеня, яблони, грецкого ореха», – пояснил казанец.

Мастер изготовил к специальным играм в Казани оригинальный сувенир – подарок Минниханову от ребят Центра социальной адаптации «Благодарю» Фото: © «Татар-информ»

«Вручил Минниханову брошь в виде василька»

Александр несколько раз выполнял заказы для Минмолодежи и Минтруда РТ. На Дне предпринимателя в Нижнекамске он подарил авторскую работу – брошь в виде василька и альбом со своими изделиями Раису Татарстана Рустаму Минниханову.

Кроме того, мастер изготовил к специальным играм в Казани оригинальный сувенир – подарок Минниханову от ребят Центра социальной адаптации «Благодарю». А еще в 2022 году к чемпионату «Абилимпикс» он смастерил сундук с гербом России на крышке и татарским национальным орнаментом по бокам.

Для себя Казаков несколько лет назад изготовил большие резные нарды. Над работой трудился целый месяц. Мастер считает этот сувенир одним из самых сложных и кропотливых изделий. Кроме того, он изготовил из дерева икону Николая Чудотворца в подарок тестю и иконостас для мамы. Говорит, что перед работой получил благословение у батюшки в церкви. Для своей гражданской жены смастерил красивые браслеты и панно.

Александр мастерит с 2015 года, зарегистрировался в качестве самозанятого. Сейчас на заказах зарабатывает по 40-50 тыс. рублей в месяц. Мечтает войти в состав сборной России по профмастерству, чтобы выступить на соревнованиях мирового уровня.

Александр мастерит с 2015 года, зарегистрировался в качестве самозанятого. Сейчас на заказах зарабатывает по 40-50 тыс. рублей в месяц Фото: из открытых источников

«Хочу доказать, что я – хороший мастер, помериться силами с самыми лучшими», – подчеркнул он.

В своей мастерской Казаков также проводит бесплатные мастер-классы резьбы по дереву для детей. Ребята с интересом мастерят самые простые изделия: подставки для телефонов, шкатулки, сувениры – и забирают их домой на память.

Помимо работы в мастерской Александр увлекается спортом. В прошлом году начал заниматься футболом на электроколясках. На соревнованиях в Казани занял третье командное место и пятое место – на российских соревнованиях в составе команды «Алга». Каждую неделю Казаков посещает спорткомплекс «Дан» при мечети фонда «Ярдем», где занимается адаптивным теннисом на колясках.

«Благодаря этому виду спорта я стал лучше управлять коляской, укрепил мышцы рук, стала лучше координация», – пояснил мужчина.

Также Александр планирует начать посещать бассейн. Говорит, что благодаря спорту стал более уверенным в себе, свежим и бодрым, обрел новых друзей. В свободное время он любит гулять по городу с друзьями.

В своей мастерской Казаков также проводит бесплатные мастер-классы резьбы по дереву для детей Фото: из открытых источников

«Нас не нужно жалеть, жалость делает людей слабыми»

Во время таких прогулок Казаков часто думает о смысле жизни и о том, почему с ним все это приключилось. Ответ на этот вопрос он ищет уже более десяти лет. В этом году мужчине исполнилось 33 года.

«Испытания Бог дает сильным людям. Это испытания, которые человек способен выдержать», – говорит он.

Оказывается, до нечастного случая Александр никогда не обращал внимания на инвалидов и их нужды. А когда сам стал одним из них, понял, что таких людей много. И у каждого своя история, своя судьба. Теперь у Александра много друзей с ограниченными возможностями.

Казаков считает, что в советское время в обществе были стереотипы в отношении инвалидов. Раньше таких людей старались не замечать, а сейчас у инвалидов много способов для самореализации и шансов стать счастливыми.

«Пусть ты на коляске, и что? Ты – активный, можешь себя обслуживать, хорошо зарабатываешь, способен обеспечить семью и воспитать детей», – размышляет Александр.

Мужчина уверен, что инвалиды не нуждаются в жалости. «Нас не нужно жалеть, жалость делает людей слабыми», – уверен Казаков. Он считает, что испытания ему были даны, чтобы ощутить себя счастливым.

«Я считаю себя счастливым человеком, потому что сейчас живу гораздо лучше, чем раньше. Я радуюсь жизни и ценю каждый день» Фото: из открытых источников

«Я считаю себя счастливым человеком, потому что сейчас живу гораздо лучше, чем раньше. Я радуюсь жизни и ценю каждый день», – утверждает собеседник.

В дальнейшем казанец планирует получить водительские права, чтобы стать более свободным в передвижении. Еще он хочет поступить в вуз на отделение графического дизайна. К своим 33 годам бывший спецназовец не осуществил только одну мечту. По состоянию здоровья его не могут взять добровольцем в зону специальной военной операции.

«Я так воспитан, что пошел бы добровольцем. Я – патриот своей страны, помню подвиг наших дедов и прадедов, которые воевали на фронте», – рассказал Казаков. Мужчина хотя и передвигается на коляске, но чувствует свои ноги и верит в то, что сможет вновь ходить, чтобы воплотить в жизнь мечту о защите своей Родины.