«Нас не догонят»: как Россия задаёт тренды в фигурном катании даже в период санкций

Россия продолжает задавать тренды в фигурном катании даже в период санкций. Прошедший чемпионат России по прыжкам должен был стать элементом шоу, но превратился в полноценный турнир. Шикарная Валиева, победа Плющенко над Тутберидзе и почему мировое фигурное катание безнадежно отстало от российского – в материале «ТИ-Спорт».

Первый чемпионат России по прыжкам в фигурном катании стоит того, чтобы ему завидовал весь мир Фото: © Юлия Комарова, Ольга Ермолина / fsrussia.ru

Новый «вау»-турнир в России заставил мир кусать локти

«Россия может задать новый тренд всему миру. Уже много зарубежных коллег звонят мне в последние дни. Всем очень нравится этот новый формат. Пусть весь мир нас догоняет! Но они нас ни за что не догонят!» — так прокомментировал завершение прыжкового турнира генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.

И он прав! На минувших выходных прошел первый чемпионат России по прыжкам в фигурном катании, и турнир стоит того, чтобы ему завидовал весь мир. Не помешало даже то, что в нем участвовали исключительно фигуристы одной страны. Россия богата на талантливых фигуристов, поэтому имеет возможность устраивать подобные форумы и без участия иностранных спортсменов.

Для пресытившихся болельщиков новый вид залетел на просто «вау». Турнир задумывался скорее как шоу, а в итоге получилось полноценное соревнование. Интрига жила до последнего во всех стартах, как в команднике, так и в личном первенстве. И если раньше такое можно было сказать только про женскую часть фигурки, то здесь интересно было даже в мужском одиночном катании. А какая прошла жеребьевка, сумасшествие! Зрители мероприятия не только получили персональные подарки от фигуристов (например, тренировка с Валиевой в ГУМе), но и смогли задать свои вопросы тренерам и спортсменам.

В последние годы многие спортивные федерации ломают голову, как удерживать интерес к их виду спорта среди зрителей. Некоторые дорабатывают правила соревнований, как в футболе, где на ЧМ-2022 в Катаре придумали добавлять по десять минут за тайм и внедрили ВАР. А некоторые просто штампуют еще больше турниров, чтобы хоть как-то аккумулировать спонсорские деньги. И в этом плане ФФКР сделало огромный шаг вперед, показав всему миру, как надо усовершенствовать спорт.

Зрители мероприятия не только получили персональные подарки от фигуристов, но и смогли задать свои вопросы тренерам и спортсменам Фото: © Юлия Комарова, Ольга Ермолина / fsrussia.ru

В бизнес-практике такая механика продаж называется cross-sell. Она заключается в том, чтобы попутно начать продавать совершенно иной товар, чем имелся в ассортименте на рынке до этого. При том, что клиенту этот товар нужен и он желал его купить. В современном фигурном катании на первый план давно вышли прыжки, и выяснить, кто из фигуристов прыгает лучше всех, желали в мечтах практически все болельщики. В России додумались до такого турнира первыми, что является огромным шагом вперед. Особенно в период санкций, когда все остальные страны варятся в своих запресневевших без россиян и китайцев соревнованиях.

«Идея вообще – топчик. Лутц прыгнуть – и всё»

Конечно же, турнир прошел далеко не так идеально, как могло быть. С учетом того, что это первый подобный опыт, в некоторых случаях вылезали моменты, которые надо исправить. Во-первых, надо доработать систему формирования команд. Понятно, что в России имеются три великолепных тренера, выделяющихся от остальных качеством своих подопечных. Однако есть способные фигуристы и у других специалистов. Возможно, стоило сделать четвертую группу из таких спортсменов, чтобы они соревновались отдельной командой.

В финал вышли Камила Валиева и Софья Муравьева, которые весь турнир прыгали лишь четверной тулуп и тройной аксель Фото: © Юлия Комарова, Ольга Ермолина / fsrussia.ru

Во-вторых, в личных первенствах всё свелось к одним и тем же прыжкам фигуристок. В результате в финал вышли Камила Валиева и Софья Муравьева, которые весь турнир прыгали лишь четверной тулуп и тройной аксель. Очевидно, что когда у одной чисто получался квад-прыжок, то у другой соперницы не было никаких шансов на победу, даже при великолепном исполнении. Здесь, вероятно, предстоит добавить какой-нибудь каскад или комбинацию, чтобы фигуристы не сваливались на штамповку одного элемента. Ярче всех подтвердил «лайфхак» победитель мужского личного зачета Григорий Федоров, назвав очевидный фактор своего успеха:

«Мне очень понравилось. Идея вообще – топчик. Лутц прыгнуть – и всё. Сегодня прыгнул его шесть из шести. Вчера четыре из четырех», – сказал Федоров в эфире Первого канала.

В-третьих, очень жаль, что личный турнир прошел без Елизаветы Туктамышевой, Софьи Самоделкиной и Александры Трусовой. Первые две фигуристки снялись с соревнования в последний момент, а третья вообще отказалась от участия в чемпионате. Но как бороться с отказами, пока непонятно.

Турнир задумывался скорее как шоу, а в итоге получилось полноценное соревнование Фото: Юлия Комарова, Ольга Ермолина / fsrussia.ru

Победа команды Плющенко – заслуженная, поведение тренера – смех

А вообще командный турнир оказался даже интереснее, чем личное первенство. Победа команды Евгения Плющенко сделало его еще ярче. После соревнований тренер кричал какие-то бравурные речи, оскорблял остальных участников турнира, чем только развеселил публику. Особенно смешно такое поведение смотрится на фоне результата. Ведь его собственные воспитанники принесли ему в копилку лишь 91 балл, тогда как у Тутберидзе-тим их собралось за 200.

Любопытно, что в пятом раунде, где команды выставляли одиночников для выполнения каскадов из пяти прыжков, Плющенко выставил двух мужчин, тренирующихся у других специалистов. Хотя в его распоряжении были Софья Муравьева и Никита Сарновский. А Мишин и Тутберидзе сделали ставку на собственных, причем от Этери вышли Софья Акатьева и Алиса Двоеглазова. В итоге Гуменник и Игнатов без проблем отпрыгали на золото, а Плющенко чуть не пустился в пляс от такой победы.

Шансов на победу у Туктамышевой было не много, однако даже так она выступила достойно Фото: Юлия Комарова, Ольга Ермолина / fsrussia.ru

Порадовала своим выступлением и Елизавета Туктамышева. Несмотря на падения, Туктик и здесь пошла на эксперименты. Четверные прыжки ей так в итоге и не удались, но разочарования это вызывать не должно. Шансов на победу у Туктамышевой было не много, однако даже так она выступила достойно.

Камила Валиева готова на все 100%

Главным событием вечера все же стало выступление Камилы Валиевой. История с применением допинга тянется за ней с февраля (а может, лично для нее и с декабря прошлого года), но фигуристка продолжает биться за свое доброе имя. Такие события могли выбить из колеи любого спортсмена. Валиева потихоньку справляется с давлением, к тому же ее усердно поддерживают практически все вокруг, начиная от зрителей на трибунах и заканчивая руководителями ФФКР.

В прыжковом турнире Камила выступила именно так, как следует лучшей фигуристке мира Фото: © Юлия Комарова, Ольга Ермолина / fsrussia.ru

Фигуристка не может не замечать всего, что происходит. Отблагодарить ее покровителей Валиева может только своими шикарными прокатами. В прыжковом турнире Камила выступила именно так, как следует лучшей фигуристке мира. Серия чистых четверных прыжков и итоговая победа в личном первенстве. В суперфинале она даже была готова побороться с победителем мужского турнира, но здесь ее остановил тайминг соревнований.

Очевидно, что Валиева к концу года вернула потерянную за полгода форму. На этапах Гран-при в Москве и Казани она выглядела хорошо, а с восстановленными четверными стала еще сильнее. Если и вовсе не недосягаемой.

Фото в анонсе: Юлия Комарова, Ольга Ермолина / fsrussia.ru