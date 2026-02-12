«Наш народ един»: из Новошешминска отправили гумконвой в зону СВО

Из Новошешминска в зону специальной военной операции отправилась очередная партия гуманитарной помощи.

Сегодня с районного пункта сбора выехал новый гуманитарный конвой. Волонтеры вновь отправились в путь, чтобы доставить груз российским военнослужащим. Маршрут пролегает через Курскую и Белгородскую области, а также к подразделениям в Луганской и Донецкой Народных Республиках.

Благодаря совместным усилиям жителей района, предпринимателей и трудовых коллективов машины загружены полностью.

В состав груза вошли генераторы, строительные материалы, маскировочные сети, полиэтиленовая пленка, медикаменты и продукты длительного хранения. Школьники Новошешминского района передали бойцам письма со словами поддержки.

В погрузке гуманитарной помощи принял участие глава района Егор Тарнавский. Он поблагодарил всех, кто присоединился к сбору.

«Хочу сказать огромное спасибо каждому, кто откликнулся. Вы в очередной раз доказали, что наш народ един, когда речь идет о поддержке своих защитников. Желаю нашим волонтерам легкой дороги и скорейшего возвращения», – отметил он.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.