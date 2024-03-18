«Наш народ будет защищен»: школьникам Казани рассказали о воссоединении Крыма с Россией

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Темой «Разговора о важном» в школах Татарстана на этой неделе стал десятилетний юбилей воссоединения Крыма с Россией. По всей республике учителя рассказывали детям об истории полуострова и событиях 2014 года. Корреспондент «Татар-информа» побывал на одном из таких уроков, прошедших в казанском лицее №187.

Традиционно неделя в лицее началась с поднятия флагов и исполнения гимнов России и Татарстана во время торжественной линейки, которую провела директор учебного заведения Гульнара Галеева.

«Каждый понедельник во всех школах России заложена традиция начинать рабочую неделю с поднятия государственных флагов и исполнения гимнов. Мы это делаем еженедельно, ученики приглашаются на линейку по графику, сегодня участниками стали седьмые классы, тогда как остальные находятся в кабинетах», — рассказала директор.

После окончания линейки все ученики расходятся по классам, где слово берут уже классные руководители. Также каждый понедельник в школах проходят «Разговоры о важном», где со школьниками говорят о различных актуальных темах.

«Разговоры о важном — это патриотическое воспитание и беседа о том, на что не хватает времени поговорить в семье, в рамках учебного процесса. Возможность еще раз задуматься о разных моментах, которые необходимо донести до ребят», — пояснила Галеева.

В этот понедельник такое занятие не могло обойтись без темы воссоединения Крыма с Россией, десятилетний юбилей этого события отмечается сегодня. Корреспондент агентства побывал на уроке, прошедшем в одном из девятых классов.

Классный руководитель — учитель истории, обществознания и английского языка Динар Файзуллин рассказал учащимся о самом Крыме, его истории, боевых действиях во время Великой Отечественной войны и событиях «Русской весны».

«Думаю, что основной посыл сегодняшнего урока должен быть в том, чтобы объяснить ребятам позицию России. Они должны понимать, что русскоязычное население будет защищено своей страной, во время событий 2014 года наша страна показала это», — заявил учитель.

По мнению педагога, «Разговор о важном» — это очень актуальный формат, который позволяет рассказывать школьникам не только об исторических событиях, которые были много лет назад, но и том, что происходит сегодня.

«Для патриотического воспитания важно говорить ребятам, что Россия сегодня не стоит на месте, а развивает дальше свою историю. Мы уже рассказывали на таких уроках об атомных ледоколах, современных научных открытиях и достижениях в искусстве», — добавил Файзуллин.