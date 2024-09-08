«Наш гражданский долг»: коллектив Минюста РТ проголосовал на выборах в Госсовет

Коллектив Министерства юстиции Татарстана принимает активное участие в выборах депутатов Государственного Совета республики, которые проходят сегодня, 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Участие в выборах — это наш гражданский долг. Мы должны выбирать тех, кто будет представлять наши интересы в Госсовете и принимать важные решения, которые будут влиять на жизнь каждого жителя Татарстана», — сказал заместитель министра юстиции Мухаррям Ибятов.

Фото: сайт Минюста РТ

Он подчеркнул, что активная гражданская позиция очень важна для развития республики и обеспечения благополучия ее жителей.

«Мы хотим жить в процветающем и комфортном для жизни регионе, и наш выбор — это вклад в будущее Татарстана», — сказал Ибятов.

Фото: сайт Минюста РТ