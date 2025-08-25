«Наш двор» в Альметьевске: более 300 дворов преобразились за пять лет

Фестивали добрососедства «Наш двор» состоялись сегодня в Альметьевске. Праздничные программы прошли в городском парке им. 60-летия нефти Татарстана, собрав горожан, гостей и активистов. Жители делились впечатлениями от изменений, которые принесла республиканская программа «Наш двор», и рассказывали, как она повлияла на качество городской жизни за последние пять лет.

На главной сцене Парка Победы выступили лидер партийного актива Альметьевского района Гюзель Хабутдинова, представители республиканского актива – депутат Госдумы РФ Руслан Гаджиев и депутат Госсовета РТ Марат Галеев, а также член Штаба общественной поддержки, директор благотворительного фонда «Татнефть» Эльмира Газизова.

«Наш регион по праву считается одним из лидеров России по качеству жизни, экономическому развитию и социальной стабильности. Альметьевский район – неотъемлемая часть этого успеха. Мы – промышленное сердце Татарстана, обеспечивающее треть производства республики. Благодаря республиканским и федеральным программам достигается улучшение качества жизни, и Альметьевский район вносит значительный вклад в этот общий успех», – отметила Гюзель Хабутдинова.

Она также подчеркнула, что важной частью работы района остается поддержка военнослужащих и их семей. К этой помощи подключаются предприятия, организации, волонтеры и жители. Недавно отправили уже 51-й гуманитарный конвой. С начала СВО на передовую доставили больше 570 тонн помощи – это показывает сплоченность и готовность помогать тем, кто защищает страну.

Поделилась Хабутдинова и итогами программы «Наш двор», инициированной Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

«За пять лет действия программы благоустроено более 5 тыс. дворов, из них 300 дворов – в Альметьевске. В 2025 году благоустроится еще 51 придомовая территория. Наш Альметьевский район преображается. Во дворах встречаются жители, общаются друг с другом и действительно реализуются добрососедство, уважение, любовь», – добавила она.

Депутат Госсовета РТ Марат Галеев также отметил впечатляющие результаты программы «Наш двор». Кроме того, он обратил внимание на то, что в республике преобразились не только дворы, но и общественные пространства. Теперь они становятся местом притяжения для жителей всех возрастов.

«Мы действительно за последние 10 лет здорово шагнули вперед по части общественных пространств. И причем это – не только в городах. Во всех муниципальных районах где-то 450 крупных объектов было создано. Причем обращают внимание на функционал не только для того, чтобы просто посидеть и погулять, но и с точки зрения различных активностей – спорт для молодежи, для всех возрастов», – сказал Галеев.

Праздничный день завершился церемонией награждения Благодарственными письмами Рустама Минниханова жителей многоквартирных домов, активно участвовавших в реализации программы «Наш двор».

Сразу после фестиваля добрососедства его участников и гостей ждало выступление коллектива Бугульминского государственного русского драматического театра им. А. В. Баталова и Камерного хора под управлением Миляуши Таминдаровой. Концертная программа прошла в рамках проекта «Лето в Татарстане».

Рядом с площадками работали палатки «Единой России», где раздавали материалы в поддержку кандидата на должность Раиса РТ Рустама Минниханова.

Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет. На сегодняшний день благоустроено 5174 двора, охвачено около 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).

Фотографии предоставлены пресс-службой Альметьевского района