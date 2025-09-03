«Наш двор» – программа для души и сердца»: Зеленодольск отметил фестиваль добрососедства

3 сентября в Зеленодольске, в парке «Березовая роща», прошел фестиваль добрососедства «Наш двор». Мероприятие стало площадкой для общения жителей, подведения итогов реализации республиканской программы и награждения самых активных горожан.

Гости фестиваля рассказывали о том, как программа «Наш двор» изменила Зеленодольск, повлияла на качество жизни, и что произошло в республике за последние пять лет.

Секретарь Зеленодольского местного отделения «Единой России» Михаил Афанасьев отметил, что за последние пять лет в районе произошло множество позитивных изменений. По его словам, Зеленодольск активно участвует во всех федеральных и республиканских программах, грантах и конкурсах.

«Благодаря вот таким республиканским программам произошло очень много изменений. Очень много позитивных изменений», – подчеркнул Афанасьев.

Он напомнил, что только в рамках программы «Наш двор» уже отремонтировано 375 дворов, а в ближайшие два года планируется привести в порядок еще 120. «Мы огромный район, пятый по численности. Но задачу мы победим, и к этому вопросу уже лет 50 не будем возвращаться, потому что делаем качественно, надежно и согласовываем с жителями», – пояснил глава города.

По его словам, город действительно преображается. Афанасьев добавил, что среди множества проектов именно «Наш двор» жители считают самым важным.

«Вся жизнь проходит во дворе. Утром человек просыпается, выходит на работу. И с каким настроением он идет, какой КПД у него будет – зависит от того, как выглядит двор. Вечером возвращается – и снова двор. Люди женятся, свадьбы играют, похороны проходят. Каждый день мы живем именно в этом пространстве», – отметил он.

Афанасьев поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова за поддержку инициативы. «Это программа уникальная. Она стала возможной благодаря решению Рустама Нургалиевича, и на ее реализацию были выделены огромные средства – только у нас более полутора миллиардов рублей уже инвестировано».

Представитель республиканского актива Родион Карпов отметил, что Татарстан сегодня уверенно развивается по всем социально-экономическим направлениям. По его словам, особой гордостью республики остается промышленность и экономика.

«Только вдумайтесь: по прошлому году мы достигли феноменальной цифры – 5,8 триллионов рублей отгруженной продукции, – подчеркнул Карпов. – У нас развиваются промышленные парки, модернизируются производства. Зеленодольск стал фактически жемчужиной и центром роста как для малого и среднего, так и для крупного бизнеса. Только один парк «Тура 2.0» чего стоит – с каждым годом резиденты растут там как грибы после дождя».

Он добавил, что в Зеленодольск всегда приятно приезжать и общаться с людьми труда, которые «всю свою жизнь кладут на благо города, республики и Родины».

Карпов также привел примеры масштабных изменений в Татарстане: за последние 10 лет в республике построено более 400 новых общественных пространств, 49 школ, 58 детских садов, ежегодно вводится свыше 3 миллионов квадратных метров жилья.

«Все это – промышленность, стройка, сельское хозяйство – было бы невозможно без поддержки нашего Раиса», – сказал представитель республиканского актива.

Член Штаба общественной поддержки, депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов отметил, что программа «Наш двор» помогла людям не только изменить внешний облик дворов, но и укрепить добрососедские связи.

«Для многих людей это стало практически новой жизнью. Они познакомились с соседями, узнали, кто живет в их доме, кто живет в их подъезде, на лестничной площадке. Появилась новая общность для людей, это возможность и себя проявить, и других посмотреть. Программа «Наш двор» – это для души, для сердца, для жизни, особенно для наших детей, которые должны расти в прекрасном пространстве, становиться красивыми людьми и делать эту жизнь и нашу республику еще богаче и красивее», – произнес он.

Завершилась торжественная часть церемонией награждения благодарственными письмами Рустама Минниханова жителей многоквартирных домов, принимавших активное участие в реализации программы.

После этого для участников и гостей фестиваля выступил ансамбль фольклорной музыки Айдара Файзрахманова. Концерт прошел в рамках проекта «Лето в Татарстане».

Результаты программы «Наш двор» затронули почти 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тысяч детей. Было благоустроено 5 174 двора. С инициативой о создании программы «Наш двор» по благоустройству и обновлению дворов в 2019 году выступила «Единая Россия».

Программа запущена в 2020 году по поручению Президента РТ Рустама Минниханова (с 2023 года – Раиса РТ). Он поддержал идею и поручил партии обсудить с жителями стандарты обустройства придомовых территорий. 5 лет Татарстанское региональное отделение партии «Единая Россия» реализует республиканскую программу «Наш двор» по благоустройству дворов многоквартирных домов в Татарстане, аналогов которой нет в других регионах.

