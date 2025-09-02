2 сентября в зеленодольском селе Осиново у Универсального спортивного зала прошел фестиваль добрососедства «Наш двор». Гости поделились своими впечатлениями о программе и ее влиянии на жизнь муниципалитета, а также обсудили перемены, которые произошли в республике за последние пять лет.

Секретарь Зеленодольского местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Афанасьев отметил, что программа стала примером системного подхода к благоустройству.

Член Штаба общественной поддержки, Герой России Расим Баксиков обратился к жителям с теплыми словами.

«Я вас от души поздравляю с этим фестивалем добрососедства. Это такая, как сказал глава поселения, финальная точка. Осталось всего десять дворов, и мы обязательно завершим их благоустройство. Но на этом работа не заканчивается: у нас действует огромное количество программ – по сетям, по воде, по канализации. Со всем этим справимся. В любом случае все делаем для того, чтобы вам было комфортно жить в республике», – сказал он.

Представитель республиканского актива, депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов отдельно обратился к женщинам, которых на фестивале было большинство.

«Я хочу обратиться к нашим женщинам, которых здесь большинство, – бабушкам, мамам, сестрам. Вам огромное спасибо. Вы всегда активны, вы приходите на приемы, вы поднимаете самые важные вопросы. От вас многое зависит. Я уверен, что вы первыми пойдете на избирательные участки и мужа с собой поведете, даже если он задумает остаться дома. Вы наше все, и давайте вам похлопаем за то, что вы здесь», – сказал он.

«Ну и самое главное – программа «Наш двор» уникальная. Хочу поблагодарить Раиса, который нас тогда услышал. Ведь раньше на каждом приеме приходили люди и жаловались. «Асфальта нет, зелени нет, детям играть негде». Он сказал: «Да, я вас слышу, запускаем программу». И вот за несколько лет выделены миллиарды рублей, и проблема решена. Сегодня никто уже не приходит с жалобами. Если и приходят, то только с просьбой – сделать еще лучше. Но это уже совершенно другая история», – отметил Гильмутдинов.

Жительница Осиново, активистка Зиля Билалова подчеркнула, как преобразились дворы за пять лет.

«Когда к нам пришла программа «Наш двор», поселение изменилось. Появились тротуары, новые детские площадки, зоны отдыха. Эти пространства стали местом притяжения для всех жителей. Теперь каждый может найти время и место для отдыха, общения, занятий спортом. Наши дворы буквально превратились в цветущие сады. Привезли чернозем, посадили растения, благоустроили площадки – теперь приятно выйти из дома и провести время с соседями или семьей».

Представитель республиканского актива, депутат Госсовета РТ Ирина Терентьева отметила важность таких встреч.

«Мы с вами живем в напряженном ритме – работаем, воспитываем детей, решаем множество вопросов. Часто даже не задумываемся, как меняется наша жизнь. Но гости, которые приезжают в Татарстан, всегда спрашивают: в чем секрет мира и согласия? Я скажу так: в уникальности самой республики, в многовековых традициях, в умении власти вести диалог с людьми и мотивировать общество на совместные решения. Сегодняшний фестиваль – подтверждение того, что диалог работает. Нам нужны не только традиции, и они, безусловно, тоже важны, но и взвешенные политические решения, основанные на балансе интересов. Это то, что сохраняет мир и согласие здесь, в Татарстане», – подчеркнула спикер.

Фестиваль завершился церемонией вручения благодарственных писем Рустама Минниханова жителям многоквартирных домов, активно участвовавших в реализации программы «Наш двор».

Завершением праздника стал концерт певца Радика Шарафиева и этно-экспериментального музыкального проекта «ABIEM Project» в рамках программы «Лето в Татарстане».

Рядом с площадками фестиваля добрососедства работали пикетные палатки «Единой России»: агитаторы раздавали агитационные материалы в поддержку кандидата от «Единой России» на должность Раиса РТ – Рустама Минниханова.

Результаты программы «Наш двор» затронули почти 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тысяч детей. Было благоустроено 5 174 двора. С инициативой о создании программы «Наш двор» по благоустройству и обновлению дворов в 2019 году выступила «Единая Россия».

Программа запущена в 2020 году по поручению Президента РТ Рустама Минниханова (с 2023 года – Раиса РТ). Он поддержал идею и поручил партии обсудить с жителями стандарты обустройства придомовых территорий. 5 лет Татарстанское региональное отделение партии «Единая Россия» реализует республиканскую программу «Наш двор» по благоустройству дворов многоквартирных домов в Татарстане, аналогов которой нет в других регионах.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).