«Наш двор» изменил жизнь к лучшему: в Болгаре отметили пятилетие программы добрососедства

Фото предоставлено Ольгой Стреловой

В Молодежном сквере города Болгара прошел фестиваль добрососедства, приуроченный к пятилетию республиканской программы «Наш двор». Праздник собрал активных жителей, общественников, представителей власти. Цель фестиваля – отметить вклад каждого, кто помогает преображать родные дворы и улицы, делать города и села более уютными.

С приветственным словом к жителям обратился член партии «Единая Россия» Роман Исланов. Он напомнил, что за пять лет действия программы в районе благоустроено 19 дворов на сумму более 60 миллионов рублей.

«А вообще, если посмотреть краткую справку, у нас всего 80 многоквартирных дворов. Мы смогли привести в порядок практически каждый. Причём это не только дворы – это и проезды, и освещение. Все это стало возможным благодаря совместной работе. Особенно важно, что решения принимались вместе с жителями. В рамках программы «Наш двор» проводились встречи – иногда по два раза – и каждый мог высказать свое мнение: где поставить лавочку, как спланировать асфальтирование, где установить контейнеры. Такие вещи кажутся мелочами, но именно из них складывается комфортная среда».

Фото предоставлено Ольгой Стреловой

Исланов подчеркнул, что программа «Наш двор» стала частью комплексного развития территории. За последние пять лет в район вложено 5,5 миллиарда рублей.

«Это огромная сумма для территории с населением 18 тысяч человек. Практически все школы и детсады отремонтированы. Произвели капитальный ремонт центральной районной больницы, обновили Центр занятости – теперь он оснащён новой мебелью. Что касается дорожного строительства: объемы выросли с 100 миллионов в прошлом году до более 200 миллионов рублей. Улицы Нагаева, Солнечная и другие уже преобразились».

Фото предоставлено Ольгой Стреловой

О том, как изменилась жизнь после благоустройства, рассказала жительница дома №2 по улице Дзержинского Любовь Баскова.

«В августе 2019 года мы всем двором собрались на встречу, чтобы обсудить, каким хотим видеть наш двор. Каждый высказывался, предлагал. А потом началась работа: новый асфальт, освещение, шикарная детская площадка. И вот что удивительно: детей во дворе стало так много! Смотришь – и думаешь: откуда же они? А потом понимаешь – все свои, наши. Конечно, летом приезжают внуки из Казани, из Ульяновска – но и местных ребят немало, – отметила женщина.

«Но и мы не сидим сложа руки. В прошлом году наши мужчины просеяли песок, завезли машину свежего, побелили бордюры. Цветы в палисадниках – загляденье. Мы даже дни рождения проводим во дворе – с аниматорами, сказочными героями. Радуемся вместе с детьми. Поэтому я хочу сказать огромное спасибо Рустаму Нургалиевичу Минниханову и всем, кто участвовал в реализации этой программы. Это действительно изменило нашу жизнь», – добавила выступающая.

Фото предоставлено Ольгой Стреловой

Своими воспоминаниями поделилась депутат Госдумы Татьяна Ларионова. Для нее Болгар – особое место.

«Как же я радуюсь, когда приезжаю сюда! 12 лет, каждую неделю – в любую погоду, в снег и в дождь – я приезжала в Болгар. Все это время мы вместе старались, чтобы район не просто выстоял, но и занял достойное место на карте ЮНЕСКО. И это получилось. Сегодня, пройдясь по нашей набережной, можно с уверенностью сказать: такой, как в Болгаре, нет нигде. Все здесь – душа народа: архитектура, артефакты, история. Татарстан делает все системно. Всегда – с опорой на мнение людей», – поделилась парламентарий.

Фото предоставлено Ольгой Стреловой

Сергей Иванов, представитель республиканского актива, напомнил о значении самой программы: «С 2015 года в республике реализуется масштабная программа по благоустройству общественных пространств. Более 400 территорий уже обновлены. Потом стартовала «Наш двор» – уникальная программа, не имеющая аналогов в России».

Ярко выступил и член Штаба общественной поддержки Радик Абдрахманов.

«Мы живем в лучшей республике на планете – и это факт. Работаю с туристами, и каждый день слышу восторг: от дорог, от чистоты, от того, как устроена жизнь. Туристы возвращаются и даже переезжают сюда. У нас растёт население, развивается промышленность, спорт, культура, – отметил он. – У нас межконфессиональный мир: мечети, православные храмы, синагога, католическая церковь. Мы дружим, создаем семьи, ходим в гости. Это и есть лицо Татарстана – сочетание традиций и прогресса».

Фото предоставлено Ольгой Стреловой

Кульминацией фестиваля стало вручение благодарственных писем от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова жителям многоквартирных домов, которые активно участвовали в программе «Наш двор».

Праздничную атмосферу дополнил концерт, который прошел в рамках программы «Лето в Татарстане». На сцене выступили вокальный ансамбль «Волжские зори», чувашский коллектив «Сеспель», ансамбли «Болгар Микс», «Болгар таннары», заслуженный артист РТ Марсель Вагизов, инструментальный ансамбль MiraS и другие.

Фото предоставлено Ольгой Стреловой

Для детей работали интерактивные площадки: сдача норм ГТО, мастер-классы по изготовлению аппликаций и запуску ракетомоделей.

Жители могли познакомиться с изделиями местных мастеров, попробовать себя в народных ремеслах.

Фото предоставлено Ольгой Стреловой

Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». В течение пяти лет Татарстанское региональное отделение партии реализует ее на всей территории республики. Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет. На сегодняшний день благоустроено 5174 двора, охвачено около 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей.

Фото предоставлено Ольгой Стреловой

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. Документы для регистрации на выборах Раиса Татарстана в ЦИК республики представили Рустам Минниханов («Единая Россия»), Руслан Юсупов (ЛДПР), Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»). Также на выборы выдвинулся Хафиз Миргалимов (КПРФ).