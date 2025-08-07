«Наш двор» – это философия комфортной жизни»: в Сарманово прошел фестиваль добрососедства

Фото предоставлено Альбиной Сабировой

Фестиваль добрососедства «Наш двор» собрал сегодня жителей Сармановского района в парке отдыха имени Анвара Залакова. Он стал итоговым мероприятием большой работы – реализации масштабной программы благоустройства, охватившей всю республику.

На праздник приехали секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Фарит Хуснуллин, депутат Госсовета РТ Рияз Комаров, член штаба общественной поддержки, директор фонда «Татнефть» Эльмира Газизова, а также представитель республиканского актива Фарит Ханифов. Они оценили изменения в районе и поделились мнением о значимости программы.

Фарит Хуснуллин отметил, что за последние пять лет в районе выполнены работы по благоустройству парков, скверов, дворов и дорог на сумму более 9 миллиардов рублей. Только в рамках программы «Наш двор» благоустроено 55 территорий – в поселке, в самом Сарманово и в сельских поселениях. Остальные дворы, по словам спикера, находятся в хорошем состоянии, а работа по их обновлению продолжится.

«Огромная благодарность Рустаму Нургалиевичу Минниханову за масштабные программы и искреннюю заботу о людях», – подчеркнул Хуснуллин.

Фарит Ханифов в своем выступлении акцентировал внимание на качестве дорожной инфраструктуры и поблагодарил тех, кто трудится над преобразованиями.

«Хочется выразить признательность тем, кто делает нашу республику комфортной и благоустроенной. Мы продолжаем масштабный ремонт дорог и постараемся не оставить без внимания ни один объект», – отметил он.

Депутат Госсовета РТ Рияз Комаров отметил, что Татарстан стал пионером в создании общественных пространств нового типа. Программа «Наш двор» не только улучшила условия жизни, но и сформировала новую культурную идентичность.

«Более 400 пространств были благоустроены за последние годы. Важно, что сами жители участвовали в проектировании, контролировали процесс. Все это строилось в национальном татарском стиле – и стало точкой притяжения даже для туристов», – отметил Комаров.

Связь программы с глобальными стратегическими задачами республики подчеркнула Эльмира Газизова.

«Наш двор» – не просто благоустройство. Это часть философии комфортной жизни. Эти программы – основа долгосрочной стратегии, нацеленная на повышение качества жизни, развитие добрососедства, создание безопасной среды. Татарстан служит примером для других регионов», – сказала она.

Важной частью фестиваля стала церемония награждения жителей, активно участвовавших в реализации программы. 15 человек получили благодарственные письма от имени Рустама Минниханова.

Жительница поселка Джалиль Клара Калимуллина поблагодарила тех, кто помогал благоустраивать территорию.

«Я люблю землю и люблю украшать ее цветами. Мы не остаемся равнодушными к чистоте. Благодарны и главному инженеру ЖКХ Рузилю Раяновичу, и директору управляющей компании «Сарман» Алмазу Шарифзяновичу, и мастеру Раушании», – поблагодарила она.

Праздничную атмосферу фестиваля поддержал большой концерт в рамках проекта «Лето в Татарстане». На сцене выступили заслуженная артистка РТ Татьяна Ефремова, автор-исполнитель Радик Шарафиев и артисты самодеятельности района. Гости также могли посетить ярмарки, ремесленные мастерские и информационную палатку партии «Единая Россия».

Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». В течение пяти лет Татарстанское региональное отделение партии реализует ее на всей территории республики. Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет. На сегодняшний день благоустроено 5174 двора, охвачено около 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР), и Хафиза Миргалимова (КПРФ).

