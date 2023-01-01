«Наш дом — Татарстан»: Минниханов поздравил с Годом национальных культур и традиций в РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видео, посвященное Году национальных культур и традиций, объявленному в РТ.

На видео молодые люди в национальных костюмах народов, проживающих в РТ, произносят каждый на своем языке фразу «Наш дом — Татарстан!».

«С наступившим Новым годом, Годом национальных культур и традиций в Татарстане!» — говорится в сообщении в телеграм-канале Минниханова.

Видео: телеграм-канал Президента Татарстана