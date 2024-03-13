Раненым участникам СВО в госпитале РКБ Татарстана подарили наборы шахмат

Фото: © Пресс-служба РКБ Татарстана

Сегодня молодогвардцейцы татарстанского отделения «Единой России» вместе с депутатом Госсовета РТ Ольгой Вороновой по просьбе российских военнослужащих, проходящих лечение в госпитале РКБ, передали 40 наборов шахмат для организации их досуга.

«Мы сегодня находимся в РКБ, в госпитале, где находятся наши военнослужащие, которые попали с определенными ранениями. Наш долг и наше призвание – защищать таких ребят. В преддверии 23 февраля наша "Молодая гвардия" приехала к пациентам. Ребята попросили занести шахматы, чтобы скрашивать свое место пребывания, чтобы оно было достойным. Потому что шахматы развивают мышление, смекалку. Военные будут отвлекаться от своих процедур и играть в шахматы, это очень важно. Кроме того, мы сегодня привезли книги, русскую классическую литературу: здесь и Толстой, и Пушкин. Чтобы ребята читали, вспоминали свое детство, как они учились в школе», –отметила Ольга Воронова.

Фото: © Пресс-служба РКБ Татарстана

Главврач клиники Рафаэль Шавалиев отметил, что на сегодняшний день в РКБ организована вся необходимая помощь для раненых бойцов спецоперации.

«На базе республиканской больницы они получают всю необходимую помощь как по хирургии, травматологии, ортопедии, так и социальную поддержку. Во время визитов наших однопартийцев "Единой России", а они регулярно здесь бывают, получили пожелания от наших бойцов, чтобы были шахматы и книги. Поэтому сегодня мы их вручаем и создаем все необходимые для досуга условия», – рассказал главный врач больницы Рафаэль Шавалиев.

Также он отметил, что медики клиники получают обратную связь от участников спецоперации.

«Мы каждый день с ними общаемся, многие пережили самые сложные моменты на передовой, они – наши Герои. Здесь же наша задача оказать не только медицинскую помощь, но психологическую и социальную поддержку. Они также вместе с нами сопереживают тем, кто сейчас находится на передовой. Многие хотят обратно, требуют, чтобы быстрее вылечили, поставили в строй», – добавил врач.

«Это даже не акция, это призвание, – рассказывает Ольга Воронова. – Когда душа, зная, что нашим бойцам, которые сейчас находятся в трудной жизненной ситуации, нужна наша помощь, призвание каждого человека – быть рядом, потому что они защищают нашу Родину. Я сегодня увидела, что в госпитале лежат ребята не только из Татарстана, а из разных уголков нашей великой большой. И самое главное, они получают здесь качественное медицинское лечение».