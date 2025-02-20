«Наш долг – рассказать о его жизни»: в Казани представили студенческий мюзикл «Джалиль»

Сегодня в КСК КФУ «УНИКС» представили студенческий мюзикл «Джалиль», посвященный жизни выдающегося татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля

Фото: © Кузахметова Яна / «Татар-информ»

По замыслу создателей мюзикла, он должен рассказывать о мужестве, отваге и героизме, которые демонстрировал поэт в своей жизни.

Режиссер мюзикла Руслан Фехретдинов Фото: © Кузахметова Яна / «Татар-информ»

«Муса Джалиль сказал, что если мы делаем что-то важное при жизни, то этим мы заслужим жизнь после смерти. Наша задача, наш долг – рассказать о его жизни», – подчеркнул режиссер мюзикла Руслан Фехретдинов.

Показ мюзикла произошел вскоре после знаменательной дате – дня рождения Мусы Джалиля (он родился 15 февраля 1906 года).

«Этот мюзикл играет огромную роль в аспекте взаимодействия с молодежью. Мы рассказываем о силе духа, о любви к Родине и о силе слова. Это очень важно на сегодняшний день», – заметил сыгравший поэта Мурад Юсуфов.

Выступление было направлено на формирование гражданско-патриотической позиции молодежи.

В 2025 году будет праздноваться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, текущий год в России и Татарстане объявлен Годом защитника Отечества.