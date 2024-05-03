«Наш долг помогать ребятам»: менделеевцы отправили три тонны помощи на СВО

В преддверии Дня Победы очередная партия помощи из Менделеевского района Татарстана отправилась к бойцам в зону спецоперации.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, военнослужащим отправили 3 тонны груза. В эту партию помощи вошли квадроцикл, маскировочные сети, плащ-палатки, запчасти, вода, хозяйственные товары и предметы личной гигиены.

В отправке приняли участие глава района Радмир Беляев, социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» по РТ Миляуша Макарова, активисты инициативной группы «Мы вместе», юнармейцы, волонтеры и просто неравнодушные жители города.

«Наш долг — помогать ребятам, отправлять постоянно гуманитарный груз, писать письма. Солдаты их получают, размещают в блиндажах. Нужно поддерживать и добрым словом членов семьи, детей, мам, отцов. И, конечно, помнить тех, кто уже не вернется никогда», — заявил Радмир Беляев.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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