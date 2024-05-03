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«Наш долг помогать ребятам»: менделеевцы отправили три тонны помощи на СВО
В преддверии Дня Победы очередная партия помощи из Менделеевского района Татарстана отправилась к бойцам в зону спецоперации.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, военнослужащим отправили 3 тонны груза. В эту партию помощи вошли квадроцикл, маскировочные сети, плащ-палатки, запчасти, вода, хозяйственные товары и предметы личной гигиены.
В отправке приняли участие глава района Радмир Беляев, социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» по РТ Миляуша Макарова, активисты инициативной группы «Мы вместе», юнармейцы, волонтеры и просто неравнодушные жители города.
«Наш долг — помогать ребятам, отправлять постоянно гуманитарный груз, писать письма. Солдаты их получают, размещают в блиндажах. Нужно поддерживать и добрым словом членов семьи, детей, мам, отцов. И, конечно, помнить тех, кто уже не вернется никогда», — заявил Радмир Беляев.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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