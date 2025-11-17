news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 17 ноября 2025 08:02

«Наш долг – поддерживать семьи»: 300 детей челнинских участников СВО посетили кинотеатр

Читайте нас в
Телеграм
«Наш долг – поддерживать семьи»: 300 детей челнинских участников СВО посетили кинотеатр

В Набережных Челнах продолжают проводить акции поддержки семей участников СВО. В минувшие выходные в кинотеатре состоялся очередной бесплатный кинопоказ для детей военнослужащих: на сеанс фильма-сказки «Яга на нашу голову» пригласили 300 ребят. Перед просмотром гостей угостили сладким попкорном и соком.

Координатор проекта Эдуард Фаттахов отметил значимость таких мероприятий.

«Поддержка семей военнослужащих – наш долг и наша приоритетная задача. На сегодняшний день организовано более 30 посещений кинотеатра. Эти встречи помогают детям получить новые впечатления, а родителям дают почувствовать, что они не одни».

Почетными гостями показа стали депутат Городского Совета, заместитель председателя ассоциации ветеранов СВО Тимур Нусратов и актив организации. Акции проходят при поддержке мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева.

«Семьи военнослужащих и наша ассоциация благодарят авторов проекта за организацию интересного досуга для семей челнинских воинов», – подчеркнул в своем обращении Тимур Нусратов.

Поддержку кинопоказа оказали депутат Городского Совета Рустам Гараев и предприниматель Тимур Каримов.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.

Фото предоставлены Эдуардом Фаттаховым.

#СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
ФНС предупредила о начислении пени со 2 декабря за неуплату налогов

ФНС предупредила о начислении пени со 2 декабря за неуплату налогов

16 ноября 2025
Башдрамтеатр показал спектакль «Не успела сказать «люблю» в Театре Камала

Башдрамтеатр показал спектакль «Не успела сказать «люблю» в Театре Камала

16 ноября 2025