«Наш долг – поддерживать семьи»: 300 детей челнинских участников СВО посетили кинотеатр

В Набережных Челнах продолжают проводить акции поддержки семей участников СВО. В минувшие выходные в кинотеатре состоялся очередной бесплатный кинопоказ для детей военнослужащих: на сеанс фильма-сказки «Яга на нашу голову» пригласили 300 ребят. Перед просмотром гостей угостили сладким попкорном и соком.

Координатор проекта Эдуард Фаттахов отметил значимость таких мероприятий.

«Поддержка семей военнослужащих – наш долг и наша приоритетная задача. На сегодняшний день организовано более 30 посещений кинотеатра. Эти встречи помогают детям получить новые впечатления, а родителям дают почувствовать, что они не одни».

Почетными гостями показа стали депутат Городского Совета, заместитель председателя ассоциации ветеранов СВО Тимур Нусратов и актив организации. Акции проходят при поддержке мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева.

«Семьи военнослужащих и наша ассоциация благодарят авторов проекта за организацию интересного досуга для семей челнинских воинов», – подчеркнул в своем обращении Тимур Нусратов.

Поддержку кинопоказа оказали депутат Городского Совета Рустам Гараев и предприниматель Тимур Каримов.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.