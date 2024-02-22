«Наш девиз – победи или умри!»: как праздновали 105 лет Казанского танкового училища

По традиции торжественное мероприятие открыли построением – на плацу училища выстроились курсанты, педагоги и выпускники

Фото: Евгений Кулешов

74 Героя Советского Союза, 22 Героя России

Казанскому высшему танковому командному ордена Жукова Краснознаменному училищу сегодня исполняется 105 лет. Свою богатую историю оно начинает с преобразования училища Военного ведомства в Юнкерское училище по приказу Александра II.

За это время здесь из обычных мальчишек воспитали 74 Героя Советского Союза, 22 Героя России, часть из которых получили почетное звание, участвуя в специальной военной операции. Их имена увековечены на Аллее славы училища.

Празднество началось еще накануне юбилея. По традиции торжественное мероприятие открыли построением – на плацу училища выстроились курсанты, педагоги и выпускники. Вынос знамени почетным караулом и звучание государственных гимнов – еще одна неотъемлемая часть традиций училища.

Среди гостей – дочь Героя Советского Союза Семена Коновалова, который за один бой в Великую Отечественную войну уничтожил 16 фашистских танков, Главный федеральный инспектор полномочного представителя Президента РФ в ПФО по Республике Татарстан Виктор Демидов. В церемонии приняли участие юнармейцы, суворовцы и кадеты.

Вынос знамени почетным караулом и звучание государственных гимнов – еще одна неотъемлемая часть традиций училища Фото: Евгений Кулешов

«Училище за эти годы выпустило тысячу высококлассных офицеров»

Заместитель начальника училища, полковник Александр Урин зачитал поздравление от начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, который тоже был выпускником танкового, Валерия Герасимова.

«Являясь одним из старейших вузов России, имея богатую и славную историю своего существования, училище за эти годы выпустило из своих стен тысячу высококлассных офицеров, многие их которых стали Героями Советского Союза, Героями Российской Федерации, а сотни выпускников достигли высокого воинского звания генералов. Сегодня, сохраняя и приумножая славные традиции своих предшественников, курсанты училища неустанно совершенствуют свои навыки и знания», – говорится в поздравлении.

После этого состоялась церемония награждения. Награды педагогам и курсантам вручил Виктор Демидов. За мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении боевых задач орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, за заслуги в области обеспечения исполнения обязанностей в военной службе медалью «Долг и обязанность» наградили педагогов училища.

Состоялась церемония награждения. Награды педагогам и курсантам вручил Виктор Демидов Фото: Евгений Кулешов

Среди награжденных два сержанта и ефрейтор. Им вручили медали «За храбрость». Эти курсанты поступили в училище уже после участия в специальной военной операции, где проявили мужество и отвагу, выполняя воинский долг.

«Для меня большая честь находиться здесь, в стенах прославленного Казанского танкового училища, и выполнить поручения моего руководителя, полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова, поздравить вас с замечательным событием, 105-летием со дня образования училища, и с государственным, поистине народным праздником – Днем защитника Отечества», – обратился к курсантам, педагогам и гостям Виктор Демидов.

На торжественном митинге в честь юбилея училища выступили представители духовенства Татарстана – Татарстанской митрополии и ДУМ РТ.

Уже в стенах училища гости смогли посетить экспозицию исторического и современного вооружения и военной техники Вооруженных Сил СССР и Российской Федерации Фото: Евгений Кулешов

Бронежилет Расима Баксикова и погоны офицеров ВСУ

Уже в стенах училища гости смогли посетить экспозицию исторического и современного вооружения и военной техники Вооруженных Сил СССР и Российской Федерации.

Еще один пункт в праздничной программе – экскурсия по музею танкового училища. В коллекции музея около сотни экспонатов. Самый старый из них – китель танкиста 1913 года, который принадлежал прапорщику Александру Демидову. Его родные сохранили письма с фронта, награды и документы. А среди современных экспонатов – бронежилет и каска выпускника училища Героя России Расима Баксикова. Они представлены в новом зале, посвященном СВО. Здесь же экипировка погибшего в бою еще одного выпускника танкового с позывным Кочегар.

Еще один пункт в праздничной программе – экскурсия по музею танкового училища. В его коллекции около сотни экспонатов Фото: Елена Фенина / «Татар-информ»

В одной из витрин погоны офицеров ВСУ, нашивки с нацистской символикой и флаги вражеских отрядов.

Еще один зал посвящен Великой Отечественной войне. Здесь представлены гильзы от патронов, заржавевшие части от боевых машин и уже обезвреженные мины.

Самый посещаемый зал посвящен выпускникам училища. Здесь очень любят бродить, вспоминая юность, бывшие курсанты – теперь уже полковники и генералы.

Еще один зал посвящен Великой Отечественной войне Фото: Елена Фенина / «Татар-информ»

За все годы в училище подготовили более 10 тысяч офицеров

Около двух часов продлилась конференция «На пути к Победе! Казанское танковое училище на страже Отечества». В своем выступлении педагоги и гости танкового рассказали о его истории, легендарных выпускниках, в честь которых называют улицы, и, конечно же, затронули тему СВО.

Профессор кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин филиала Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковой академии Вооруженных Сил Российской Федерации» Василий Уткин рассказал об истории образования танкового училища.

В 1909 году училище получает название «Юнкерское», тогда оно находилось на территории Казанского Кремля. Но уже в 1917 году учебное заведение расформировывается. Однако потребность в высококвалифицированных командирах заставляет через два года создать первые Казанские мусульманские пехотные командные курсы.

Около двух часов продлилась конференция «На пути к Победе! Казанское танковое училище на страже Отечества» Фото: Евгений Кулешов

«1 сентября 1909 года училище стало называться “Казанское военное училище” с девизом “Победи или умри”. В Первой мировой войне училище становится полноправным военным учебным заведением, и штат его увеличивается до 600 человек», – рассказал Василий Уткин.

Училище несколько раз меняло название, но на суть это не влияло. За всю историю оно подготовило более 10 тысяч офицеров, часть которых получили высокие звания генералов.

В наши дни 90 процентов выпускников танкового училища – участники СВО, удостоенные государственных наград. 22 танкиста получили звание Героя России, двое – звание Героя ДНР, один – Герой ЛНР.

«Прошло 78 лет с момента завершения Международного военного трибунала в Нюрнберге, на котором были осуждены фашизм и нацизм. Самое интересное, западные страны, осудившие нацизм еще тогда, сегодня оказывают украинскому национализму мощнейшую поддержку, в том числе и материально», – зачитал свой доклад курсант училища Юрий Тяпугин.

Степан Белов: «Танк – это универсальное средство поражения во всех смыслах. А под командованием опытных офицеров экипаж становится быстрее, сильнее и умнее» Фото: Евгений Кулешов

«Танк – универсальное средство поражения во всех смыслах»

Курсант рассказал о современных преступлениях нацистов, а затем перешел к подвигам танкистов, которые с первых дней СВО стоят на защите Родины. Он назвал имена Героев России – выпускников танкового училища. Один из них, Степан Белов из Башкирии, сегодня присутствовал в зале.

«Танковые войска – это главная ударная сила Вооруженных Сил Российской Федерации. Безусловно, главной составляющей этой силы является экипаж с грамотным и отважным во всех смыслах командиром. Кузницей таких кадров является Казанское танковое училище. Обыватели говорят, что танк – это консервная банка, которая не живет больше трех минут на поле боя, а экипаж после подбития превращается в пехоту. Опыт боевых действий в Сирии и на СВО показал обратное. Танк – это универсальное средство поражения во всех смыслах. А под командованием опытных офицеров экипаж становится быстрее, сильнее и умнее», – рассказал курсантам Герой России Степан Белов.

В завершение своего выступления Степан Белов посоветовал будущим танкистам осваивать новые технологии, учиться работать с беспилотниками Фото: Евгений Кулешов

Он рассказал им о своих героических боевых братьях, которые отважно сражаются и не жалеют жизней за Родину.

«В мой батальон пришел служить мужчина, его сын погиб в бою. Он по сей день доблестно борется с нацизмом. Неудивительно, что у него вырос такой сын», – поделился Белов.

В завершение своего выступления он посоветовал будущим танкистам осваивать новые технологии, учиться работать с беспилотниками, ведь новая тактика войны требует новых подходов, заключил он.