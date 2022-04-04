«Нас бьют фронты»: за три дня осадки в Казани превысили половину месячной нормы

За три первых апрельских дня на столицу Татарстана обрушилось более половины месячной нормы осадков. Сегодня и в последующие дни ожидается такая же погода. Об этом «Татар-информу» сообщил профессор, доктор географических наук КФУ Юрий Переведенцев.

«По данным метеостанции „Казань-Университет“, за три дня начала апреля на Казань обрушилось 18,6 мм осадков, что в два с лишним раза превышает месячную норму, которая составляет около 30 мм. Зато за весь март в городе выпало 6,9 мм осадков вместо 34 мм, март оказался очень сухим месяцем. По прогнозу сегодня должны быть большие осадки. Мы находимся в большой, многоцентровой циклонической области, через нас проходят фронты, нас бьют циклоны», — сказал он.

Согласно данным спикера КФУ, в ближайшую декаду температура в Казани будет на 2 градуса выше климатической нормы. По прогнозу Гидромета РФ, сегодня в городе должно выпасть 8 мм осадков.

«Идет затяжная весна. Солнца мало, характер погоды неустойчивый, мы находимся под влиянием атмосферных фронтов. Погода определяется многоцентровой циклонической депрессией. Неделя будет пасмурной», — отметил Переведенцев.