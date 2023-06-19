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Нарышкин заявил о возможной работе Украины над созданием «грязной бомбы»
Служба внешней разведки России заявила о возможном ведении властями Украины работ над созданием «грязной ядерной бомбы». Об этом со ссылкой на слова директора СВР Сергея Нарышкина сообщает РИА Новости.
В российской спецслужбе признаки гипотетических работ над «грязной бомбой» увидели в отправке на переработку партии облученного топлива с Ровенской АЭС.
В СВР утверждают, что два специальных контейнера перевезли на площадку хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыле и что украинская сторона не уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о своих действиях. При это инспекторы организации посещали Ровенскую АЭС в апреле и не высказали никаких замечаний.
Ранее в ответ на аналогичные подозрения российской стороны МАГАТЭ сообщало, что не обнаружило на Украине «признаков незадекларированной ядерной деятельности или материалов, связанных с разработкой устройств для рассеивания радиации („грязных бомб“)». До этого украинские власти называли утверждения о наличии у них планов применить «грязную бомбу» абсурдными и опасными.
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