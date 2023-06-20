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Нарышкин заявил о контрнаступлении НАТО в зоне СВО
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Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что российские войска сейчас сдерживают контрнаступление не армии Украины, а группировки НАТО, сообщает РИА Новости.
«Правильнее говорить, что наши войска сдерживают контрнаступление так называемой группировки НАТО, где в качестве живой силы используются военнослужащие Украины», – уточнил он, выступая на общем собрании РИО.
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