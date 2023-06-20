Нарышкин заявил о контрнаступлении НАТО в зоне СВО

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что российские войска сейчас сдерживают контрнаступление не армии Украины, а группировки НАТО, сообщает РИА Новости.

«Правильнее говорить, что наши войска сдерживают контрнаступление так называемой группировки НАТО, где в качестве живой силы используются военнослужащие Украины», – уточнил он, выступая на общем собрании РИО.