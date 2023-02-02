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Политика
2 февраля 2023  06:45

Нарышкин: Россия не хочет войны до последнего украинца

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Россия не хотела бы вести войну до последнего украинца, жители соседней страны стали жертвами властей в Киеве и политики НАТО. О своем понимании обстоятельств специальной военной операции рассказал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

«Если говорить о России, то, конечно же, мы не хотели бы вести войну до последнего украинца», — подчеркнул Нарышкин.

По мнению главы СВР, расширение объемов и номенклатуры вооружений, поставляемых Украине, объясняется решимостью Соединенных Штатов и их союзников воевать с Россией, не считаясь с жизнями мирных жителей.

«Мы понимаем, что большая часть населения Украины — это нормальные люди, которые хотят жить мирной жизнью, но эти люди стали и заложниками, и жертвами тоталитарного киевского режима и жертвами агрессивной политики блока НАТО <…>», — убежден Нарышкин.

При этом директор СВР назвал действия Североатлантического альянса «главной угрозой для стабильности и безопасности в Европе и за ее пределами».

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин.
#сергей нарышкин #спецоперация на Украине
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