Нельзя допустить ситуации, при которой Киев будет обладать ядерным оружием. В целом Россию беспокоит западная риторика, допускающая применение такого оружия. Это недопустимо, полагает директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Очень беспокоит западная риторика о возможности применения ядерного оружия. Это просто недопустимо», — цитирует его РИА Новости.

По мнению директора СВР России, стремление Киева к обладанию ядерным оружием проявилось еще в выступлении Президента Украины Владимира Зеленского в Мюнхене. «И тогда уже были понятны его амбиции обладать ядерным оружием, — подчеркнул Нарышкин. — Мир не должен этого допустить».

Напомним, что ранее Зеленский призвал НАТО нанести превентивные ядерные удары по России. В московском Кремле на это ответили, что подобные призывы говорят о стремлении Украины к началу новой мировой войны.