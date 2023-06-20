Нарушителей закона «О рекламе» в России начнут штрафовать на 700 тыс. рублей

Нарушителям закона «О рекламе» будет грозить штраф в размере до 700 тыс. рублей. Соответствующий законопроект в заключительном чтении приняла Госдума, сообщает ТАСС.

Согласно закону, на граждан, не предоставивших сведения о рекламе или передавших их несвоевременно, будут налагать штраф от 10 до 30 тыс. рублей. Для организаций сумма штрафа составит от 30 до 100 тыс. рублей, а для юрлиц — от 200 до 500 тыс.

При распространении рекламы без присвоения идентификатора полагается штраф в размере от 30 до 100 тыс. рублей для граждан, от 100 до 200 тыс. — для должностных лиц и от 200 до 500 тыс. — для юридических лиц.

Операторы при нарушении закона будут штрафоваться на 100–200 тыс. рублей (должностные лица) и на 300—700 тыс. рублей (юрлица).