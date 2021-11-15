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Транспорт
15 ноября 2021  19:58

Нарушителей правил дорожного движения начнут штрафовать без составления протокола

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Автовладельцев, нарушающих правила дорожного движения, в ряде случаев начнут штрафовать без составления протокола об административном правонарушении. Решения о штрафах за отдельные правонарушения будут вынесены на основании фото- и видеоматериалов, полученных через специальные мобильные приложения. Поручение о внесении изменений в законодательство РФ дал Президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

В документе, в частности, говорится о том, что Правительству страны необходимо завершить работу «по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, касающихся установления возможности вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения правил дорожного движения без составления протокола об административном правонарушении на основании полученных с применением специальных мобильных приложений в некорректируемом виде материалов фото- и (или) видеосъемки». 

Изменения, согласно поручению Президента РФ, необходимо внести до 1 июня 2022 года. 

Этими же поручениями главам регионов также передаются отдельные полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях на дорогах.

#пдд #штрафы #владимир путин #правила дорожного движения #видеофиксация #фотофиксация
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