Нарушили главный завет Билла: как «Ак Барс» проиграл два матча кряду, и что будет дальше?

Две последние игры «барсов» завершились поражениями: 2:3 с минским «Динамо» и 1:2 (ОТ) с «Торпедо»

Фото: ak-bars.ru

Досадная случайность или закономерность?

Одно очко в двух гостевых матчах – не самый приятный результат для столь звездной и мастеровитой команды, как «Ак Барс». Подопечные Зинэтулы Билялетдинова уступили в Минске «Динамо» Дмитрия Квартальнова (2:3) и в Нижнем Новгороде «Торпедо» в овертайме (1:2).

При этом статистически «Ак Барс» не уступал сопернику как в первом, так и во втором матче. Проблемы казанцев связаны, скорее, с психологическим настроем. А точнее, с его недостатком. По ходу первого месяца «регулярки» Билялетдинов не раз отмечал проблему с удалениями. В этом сезоне казанцы непозволительно много играют в меньшинстве. Так, в матче с минским «Динамо» штрафного времени у «Ак Барса» накопилось на 10 минут. Примерно столько же казанцы провели в боксе и в игре с «Торпедо».

Говоря на языке сухих фактов, именно удаления позволили «автозаводцам» победить. Защитник «Торпедо» Никита Артамонов забросил первую шайбу в концовке первого периода после того, как Кристиану Хенкелю дали две минуты за задержку соперника. А Василий Атанасов вырвал победу в овертайме благодаря удалению Александра Радулова за подножку.

Вопрос дисциплины для Билялетдинова – всегда приоритет номер один. И если хоккеист на льду недостаточно сконцентрирован и допускает много ошибок, в следующем матче он сразу усаживается на лавку. В этом плане иногда даже можно предугадать ротацию в составе. Количество смен и минут в матче прямо пропорционально тому, насколько доволен работой главный тренер.

Вопрос дисциплины для «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова – всегда приоритет номер один Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Матчи с «Динамо» и «Торпедо» показали, что «Ак Барс» при всем своем классе не всегда может побеждать исключительно на мастерстве хоккеистов. Игра в неравных составах и несобранность – факторы, сыгравшие большую роль в поражениях. Перед выездом на Дальний Восток в середине октября «барсам» предстоит домашняя серия. Игры в Казани покажут, проделали ли игроки работу над ошибками после слабого выезда в Минск и Нижний Новгород.

Ахтямов показал, что может претендовать на место второго вратаря

Из-за повреждений в Минск и Нижний Новгород не полетели первый и второй вратари команды – Тимур Билялов и Амир Мифтахов. Поэтому вся ответственность легла на плечи 21-летнего голкипера Артура Ахтямова.

Против «Динамо» номинально третий вратарь «Ак Барса» пропустил три шайбы. Но упрекнуть Ахтямова в плохой игре язык не повернется. Артур подтащил команду в ряде моментов и провел более чем достойный матч. Голкипер отбил 26 бросков из 29 по своим воротам (89,7 % надежности). Зинэтула Билялетдинов работой Ахтямова остался доволен.

«Он сыграл достойно, уверенно, надёжно. Нас это радует», – отметил наставник «Ак Барса».

Средний процент надежности у Артура Ахтямова составляет 91,5% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Нижнем Новгороде вратарь отразил все те же 26 бросков из 28 возможных и увеличил свой показатель надежности до 92,9%. Особенно здорово Ахтямов провел первый период, где натиск «Торпедо» в атаке достигал своего максимума. И если бы не уверенная игра голкипера в дебюте встречи, для «Ак Барса» дело до овертайма могло и не дойти.

На данный момент точных сведений о сроках восстановлений Билялова и Мифтахова нет. Неизвестно, сможет ли кто-то из них принять участие в ближайшем воскресном матче с «Амуром».

Но за две гостевые игры Артур продемонстрировал, что может смело претендовать на роль второго вратаря «Ак Барса». Хоть сейчас это и звучит немного наивно. Между тем средний процент надежности у Ахтямова в воротах к этому часу выше, чем у Билялова и Мифтахова: 91,5% против 90,5% и 87,5% соответственно.

Итоги первого месяца «регулярки» для «Ак Барса»

Пять побед в основное время, две победы в овертайме и три поражения (одно в овертайме) – таков результат «Ак Барса» за первый месяц регулярного чемпионата. После 11 матчей казанцы занимают третье место в Восточной конференции с 15 очками. Выше «барсов» в таблице находятся «Лада» и «Металлург».

Радует, что результативно стартовали лидеры «Ак Барса». У Радулова и Шипачева – 12 очков, у Яшкина – 11 Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Если оценивать выступление команды Билялетдинова на старте сезона по пятибалльной шкале, то цифра будет варьироваться между тройкой и четверкой. За месяц у «Ак Барса» были откровенно странные поражения: 1:3 дома с «Сочи» или 2:3 в Уфе, ведя по ходу игры 2:0. Зато немало побед казанцы вытаскивали на характере.

Радует, что у «Ак Барса» результативно стартовали лидеры. В активе Дмитрия Яшкина 11 (7+4) очков. У Александра Радулова и Вадима Шипачева – по 12 (2+10) и (5+7). Самыми результативными среди защитников остаются Никита Лямкин – 0+8, Дмитрий Юдин и Даниил Журавлев (оба – по 1+4).

Несмотря на два поражения кряду, ни о каком спаде говорить не приходится. Нет сомнений, что «Ак Барс» доберет свои очки уже в ближайших домашних встречах. Первая игра казанской серии состоится 1 октября с «Амуром».

Фото на анонсе: ak-bars.ru