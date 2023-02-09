Нарушения в управлении муниципальной собственностью на 151 млн выявлены в Арском районе

Аудиторы Счетной палаты РТ выявили ряд нарушений при использовании бюджетных средств, государственного и муниципального имущества в Арском районе Татарстана. Основные нарушения касаются сферы управления и распоряжения муниципальной собственностью, сообщили в ведомстве.

Специалисты Счетной палаты проводили проверку использования средств за 2020-2021 годы и восемь месяцев 2022 года. Ревизии были подвергнуты средства на общую сумму 3,96 млрд рублей. К расходованию 5% из них у аудиторов возникли претензии.

Основные нарушения на сумму 151 млн рублей выявлены в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью. Так, ряд объектов инженерной инфраструктуры (водопроводные и тепловые сети, насосные станции, биологические очистные сооружения, полигон ТБО, газопроводы, иные основные средства), которые числятся в составе Арского горисполкома, используются коммерческими структурами без оформления договорных отношений. Общая остаточная стоимость объектов — 149 млн рублей.

Как сообщил глава Арского муниципального района Ильшат Нуриев, с предприятиями, которые пользуются объектами, готовятся концессионные соглашения о передаче объектов коммунального имущества. «До 2025 года этот процесс будет завершен», — сказал он.

Аудитор Сергей Колодников доложил, что при формировании и исполнении бюджетов допущены нарушения на 22,7 млн рублей. В частности, просрочена задолженность по оплате земельного налога с организаций и налога на имущество физических лиц. Местный бюджет недополучил в общей сложности 5,9 млн рублей.

Нарушения также выявлены в контрактах на организацию питания и при использовании межбюджетных трансфертов. Кроме того, по нарушениям бухгалтерского учета и отчетности в общей сумме 31,7 млн рублей составлен протокол об административном правонарушении.

Как доложил глава района, по всем бухгалтерским недочетам сделаны исправительные проводки, а в целом по итогам проверки приняты и подлежат принятию меры на общую сумму 200,6 млн рублей, что составляет 95% от общей суммы выявленных нарушений.

По результатам контрольного мероприятия направлено представление главе Арского муниципального района. Материалы проверки переданы в Прокуратуру Республики Татарстан, сообщили в Счетной палате РТ.